بهدف قاتل في مرمى الفيحاء .. ضمك يعتلي صدارة الدوري "مؤقتاً"

في افتتاح الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قفزالفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لصداة دوري المحترفين، بعد أن تخطى عقبة ضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل .

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

بتلك النتيجة تربع "فارس الجنوب" ضمك على صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة "مؤقتاً"، فيما بقي الفيحاء على رصيده السابق 17 نقطة في المركز السادس.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات أصحاب الأرض "ضمك" للبحث عن هدف السبق، لكن النهاية كانت سلبية.

وفي الدقيقة 21 خسر الفيحاء خدمات لاعبه باناجيوتس (خروج بالبطاقة الحمراء) ليكمل الضيف اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 69 أضاع لاعب الفيحاء "أوسو" فرصة هدف التقدم .

بعد ضياع فرصة التقدم للفيحاء، عاقبهم قائد ضمك فاروق شافعي بهدف قاتل برأسية داحل الصندوق عند الدقيقة 83، كان كافياً لخطف النقاط الثلاث .