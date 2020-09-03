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نائب رئيس البرلمان العربي: المملكة تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة

أشاد بكلمة ملك البحرين بوقوف المنامة بجانب الرياض في السراء والضراء

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا كبيرًا ومحوريًا في دعم الاستقرار والتضامن الخليجي ووحدة الصف العربي والذي يأتي من إيمانها الراسخ في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية و الإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار والتطور للمنطقة لما تمثله من ثقل إقليمي ودولي كبير .

وأشاد "العسومي"، بكلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها وقوف البحرين بجانب المملكة في السراء والضراء، وذلك تقديرًا لدور ومكانة وأهمية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ما يعكس حجم العلاقات الأخوية الوطيدة والثنائية المشتركة بين البلدين.

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نائب رئيس البرلمان العربي: المملكة تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة
سبق

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا كبيرًا ومحوريًا في دعم الاستقرار والتضامن الخليجي ووحدة الصف العربي والذي يأتي من إيمانها الراسخ في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية و الإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار والتطور للمنطقة لما تمثله من ثقل إقليمي ودولي كبير .

وأشاد "العسومي"، بكلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها وقوف البحرين بجانب المملكة في السراء والضراء، وذلك تقديرًا لدور ومكانة وأهمية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ما يعكس حجم العلاقات الأخوية الوطيدة والثنائية المشتركة بين البلدين.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
02:45 PM

نائب رئيس البرلمان العربي: المملكة تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة

أشاد بكلمة ملك البحرين بوقوف المنامة بجانب الرياض في السراء والضراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا كبيرًا ومحوريًا في دعم الاستقرار والتضامن الخليجي ووحدة الصف العربي والذي يأتي من إيمانها الراسخ في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية و الإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار والتطور للمنطقة لما تمثله من ثقل إقليمي ودولي كبير .

وأشاد "العسومي"، بكلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها وقوف البحرين بجانب المملكة في السراء والضراء، وذلك تقديرًا لدور ومكانة وأهمية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ما يعكس حجم العلاقات الأخوية الوطيدة والثنائية المشتركة بين البلدين.

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