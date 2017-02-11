وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم إلى الرياض . وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق -، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيس الوزراء الكويتي يصل الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-11 وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم إلى الرياض .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق -، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 02:41 PM

رئيس الوزراء الكويتي يصل الرياض كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر





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وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم إلى الرياض .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق -، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.