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ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا إلى 182028

عدد الوفيات قفز إلى 8522

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إلى 182028.

وأضافت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 بتسجيل 11 وفاة جديدة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا إلى 182028
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إلى 182028.

وأضافت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 بتسجيل 11 وفاة جديدة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:47 AM

ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا إلى 182028

عدد الوفيات قفز إلى 8522

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إلى 182028.

وأضافت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 بتسجيل 11 وفاة جديدة.

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