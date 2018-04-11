النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سحب جلطة دماغية" ينقذ مريضًا من الشلل النصفي بالدمام

أجرى الجراحة فريق طبي من مستشفى المواساة

أجرى فريق طبي بالدمام عملية سحب جلطة دماغية لمريض يبلغ من العمر 59 عامًا، كان قد وصل إلى مستشفى المواساة بالدمام وهو يعاني أعراض سكتة دماغية حادة أدت إلى شلل نصفه الأيمن.

وفور وصول المريض إلى المستشفى تم عمل أشعة مقطعية لشرايين الدماغ، والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان الرئيسي الأيسر للمخ، فتم استدعاء فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير والعناية المركزة، إضافة إلى فريق القسطرة، وتمكن الفريق، بحول الله وكرمه، من سحب الجلطة من شريان المخ، وتمكن المريض من العودة للحركة والكلام بشكل كامل.

الدمام مستشفى المواساة بالدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سحب جلطة دماغية" ينقذ مريضًا من الشلل النصفي بالدمام
سبق

أجرى فريق طبي بالدمام عملية سحب جلطة دماغية لمريض يبلغ من العمر 59 عامًا، كان قد وصل إلى مستشفى المواساة بالدمام وهو يعاني أعراض سكتة دماغية حادة أدت إلى شلل نصفه الأيمن.

وفور وصول المريض إلى المستشفى تم عمل أشعة مقطعية لشرايين الدماغ، والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان الرئيسي الأيسر للمخ، فتم استدعاء فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير والعناية المركزة، إضافة إلى فريق القسطرة، وتمكن الفريق، بحول الله وكرمه، من سحب الجلطة من شريان المخ، وتمكن المريض من العودة للحركة والكلام بشكل كامل.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
07:45 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:10 PM

"سحب جلطة دماغية" ينقذ مريضًا من الشلل النصفي بالدمام

أجرى الجراحة فريق طبي من مستشفى المواساة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
1,994

أجرى فريق طبي بالدمام عملية سحب جلطة دماغية لمريض يبلغ من العمر 59 عامًا، كان قد وصل إلى مستشفى المواساة بالدمام وهو يعاني أعراض سكتة دماغية حادة أدت إلى شلل نصفه الأيمن.

وفور وصول المريض إلى المستشفى تم عمل أشعة مقطعية لشرايين الدماغ، والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان الرئيسي الأيسر للمخ، فتم استدعاء فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير والعناية المركزة، إضافة إلى فريق القسطرة، وتمكن الفريق، بحول الله وكرمه، من سحب الجلطة من شريان المخ، وتمكن المريض من العودة للحركة والكلام بشكل كامل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,289
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة