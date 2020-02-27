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انطلاق دوري الأكاديميات للمرة الأولى من مكة المكرمة

يهدف لبثّ روح المنافسة واكتشاف المواهب

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، غدًا الجمعة، دوري الأكاديميات لأول مرة في مدينة مكة المكرمة؛ وذلك بمشاركة 6 أكاديميات بنظام المجموعات للفئة العمرية تحت 12 سنة.

ويشارك في الدوري كل من أكاديميات "نور، وبناء الإنسان، والهجرة، ومدرسة المواهب، والصبياني، والفوز" المقيدة مسبقًا لدى وزارة الرياضة.

ويهدف المعهد من إقامة دوري الأكاديميات لبثّ روح المنافسة لدى لاعبي الفئات السنية، واكتشاف المواهب، وتحفيز الأكاديميات على العمل بشكل أكبر وأدق في الأيام المقبلة.

معهد إعداد القادة وزارة الرياضة مدينة مكة المكرمة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق دوري الأكاديميات للمرة الأولى من مكة المكرمة
سبق

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، غدًا الجمعة، دوري الأكاديميات لأول مرة في مدينة مكة المكرمة؛ وذلك بمشاركة 6 أكاديميات بنظام المجموعات للفئة العمرية تحت 12 سنة.

ويشارك في الدوري كل من أكاديميات "نور، وبناء الإنسان، والهجرة، ومدرسة المواهب، والصبياني، والفوز" المقيدة مسبقًا لدى وزارة الرياضة.

ويهدف المعهد من إقامة دوري الأكاديميات لبثّ روح المنافسة لدى لاعبي الفئات السنية، واكتشاف المواهب، وتحفيز الأكاديميات على العمل بشكل أكبر وأدق في الأيام المقبلة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:30 AM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:25 PM

انطلاق دوري الأكاديميات للمرة الأولى من مكة المكرمة

يهدف لبثّ روح المنافسة واكتشاف المواهب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، غدًا الجمعة، دوري الأكاديميات لأول مرة في مدينة مكة المكرمة؛ وذلك بمشاركة 6 أكاديميات بنظام المجموعات للفئة العمرية تحت 12 سنة.

ويشارك في الدوري كل من أكاديميات "نور، وبناء الإنسان، والهجرة، ومدرسة المواهب، والصبياني، والفوز" المقيدة مسبقًا لدى وزارة الرياضة.

ويهدف المعهد من إقامة دوري الأكاديميات لبثّ روح المنافسة لدى لاعبي الفئات السنية، واكتشاف المواهب، وتحفيز الأكاديميات على العمل بشكل أكبر وأدق في الأيام المقبلة.

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