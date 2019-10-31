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"حرس حدود جازان" ينقذ بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة صحية على متن سفينة بالبحر الأحمر

قدم الرعاية الطبية اللازمة فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود السعودي بمنطقة جازان، اليوم الخميس، من إخلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 49 عاماً، يعاني من آلام في الصدر والقلب، كان على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.

وأضاف: "على الفور، تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثيات على مشغل الخرائط الإلكترونية، واتضح أن السفينة تبعد حوالي ( 140 ) ميلاً بحرياً غرب ميناء جازان، وقام المركز بإعداد دائرة اتصال مع مدير الطوارئ بصحة جدة لمعرفة الحالة الصحية للمريض وإعطائه الإرشادات الطبية الأولية، واتضح أن حالته مستقرة، كما قام المركز بتحديد نقطة التقاء السفينة مع سفينة حرس الحدود (رفحاء).

وأشار: وتمت عملية إخلاء المريض بنجاح، ونقل إلى قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جيزان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها.

حرس الحدود جازان ميناء جازان قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بحار أوكراني الهلال الأحمر وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس حدود جازان" ينقذ بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة صحية على متن سفينة بالبحر الأحمر
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تمكنت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود السعودي بمنطقة جازان، اليوم الخميس، من إخلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 49 عاماً، يعاني من آلام في الصدر والقلب، كان على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.

وأضاف: "على الفور، تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثيات على مشغل الخرائط الإلكترونية، واتضح أن السفينة تبعد حوالي ( 140 ) ميلاً بحرياً غرب ميناء جازان، وقام المركز بإعداد دائرة اتصال مع مدير الطوارئ بصحة جدة لمعرفة الحالة الصحية للمريض وإعطائه الإرشادات الطبية الأولية، واتضح أن حالته مستقرة، كما قام المركز بتحديد نقطة التقاء السفينة مع سفينة حرس الحدود (رفحاء).

وأشار: وتمت عملية إخلاء المريض بنجاح، ونقل إلى قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جيزان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
09:29 PM

"حرس حدود جازان" ينقذ بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة صحية على متن سفينة بالبحر الأحمر

قدم الرعاية الطبية اللازمة فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها

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ذياب الشمري - الرياض
2
2,672

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود السعودي بمنطقة جازان، اليوم الخميس، من إخلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 49 عاماً، يعاني من آلام في الصدر والقلب، كان على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.

وأضاف: "على الفور، تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثيات على مشغل الخرائط الإلكترونية، واتضح أن السفينة تبعد حوالي ( 140 ) ميلاً بحرياً غرب ميناء جازان، وقام المركز بإعداد دائرة اتصال مع مدير الطوارئ بصحة جدة لمعرفة الحالة الصحية للمريض وإعطائه الإرشادات الطبية الأولية، واتضح أن حالته مستقرة، كما قام المركز بتحديد نقطة التقاء السفينة مع سفينة حرس الحدود (رفحاء).

وأشار: وتمت عملية إخلاء المريض بنجاح، ونقل إلى قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جيزان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها.

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