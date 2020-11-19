النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ندوة "سعودية- فرنسية" لمناقشة جهود المملكة في مجال الطاقة المستدامة

سلطت الضوء على التقدم الذي حققته المملكة في رئاستها لـ"العشرين"

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية الفرنسية، مساء أمس، ندوة سعودية فرنسية افتراضية بعنوان "المستقبل المستدام.. كيف أصبحت المملكة رائدة في مجال الطاقة النظيفة"، تتعلق بمستقبل الطاقة المستدامة والمتجددة بالمملكة، شارك فيها نخبة من المسؤولين من الجانبين السعودي والفرنسي وعدة جهات حكومية وخاصة من كلا البلدين.

تأتي هذه الندوة ضمن إطار جهود السفارة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين خلال عام 2020 في جوانب اقتصادية متعددة، ولا سيما فيما يخص الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعدّ هدفاً حيوياً من أهداف رؤية المملكة 2030، كوسيلة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة.

وركزت الندوة على الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض الاستثمارات المحتملة في الأسواق المحلية، والتطرق إلى التجربة الإيجابية للشركات الفرنسية التي تعمل في المملكة.

وتحدث المشاركون في الندوة عن نهج الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة الذي سبق أن أقره وزراء الطاقة لمجموعة العشرين لطاقة أنظف تشمل الاقتصاد الدائري للكربون، إذ يعدّ الاقتصاد الدائري للكربون نهجاً كلياً وشاملاً ومتكاملاً وواقعياً يعمل على إدارة الانبعاثات، الذي من شأنه توفير مسارات جديدة نحو النمو الاقتصادي.

واستعرض المتحدثون عدداً من الموضوعات المهمة بشأن جهود المملكة في مجال أمن الطاقة واستقرار الأسواق إبان جائحة فيروس كورونا المستجد، والفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع الطاقة السعودي، وتنويع النظام الاقتصادي في المملكة للطاقة المستدامة، والمتغيرات الديموغرافية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وتطرقت الندوة إلى تجارب الجانب الفرنسي في مجال الطاقة النظيفة بشكل عام، والشركات الفرنسية التي تعمل في المملكة على وجه الخصوص، وأهمية تحقيقها في المجتمع المعاصر، إضافة إلى جهود التعاون الدولي في مجال تعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ندوة "سعودية- فرنسية" لمناقشة جهود المملكة في مجال الطاقة المستدامة
سبق

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية الفرنسية، مساء أمس، ندوة سعودية فرنسية افتراضية بعنوان "المستقبل المستدام.. كيف أصبحت المملكة رائدة في مجال الطاقة النظيفة"، تتعلق بمستقبل الطاقة المستدامة والمتجددة بالمملكة، شارك فيها نخبة من المسؤولين من الجانبين السعودي والفرنسي وعدة جهات حكومية وخاصة من كلا البلدين.

تأتي هذه الندوة ضمن إطار جهود السفارة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين خلال عام 2020 في جوانب اقتصادية متعددة، ولا سيما فيما يخص الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعدّ هدفاً حيوياً من أهداف رؤية المملكة 2030، كوسيلة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة.

وركزت الندوة على الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض الاستثمارات المحتملة في الأسواق المحلية، والتطرق إلى التجربة الإيجابية للشركات الفرنسية التي تعمل في المملكة.

وتحدث المشاركون في الندوة عن نهج الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة الذي سبق أن أقره وزراء الطاقة لمجموعة العشرين لطاقة أنظف تشمل الاقتصاد الدائري للكربون، إذ يعدّ الاقتصاد الدائري للكربون نهجاً كلياً وشاملاً ومتكاملاً وواقعياً يعمل على إدارة الانبعاثات، الذي من شأنه توفير مسارات جديدة نحو النمو الاقتصادي.

واستعرض المتحدثون عدداً من الموضوعات المهمة بشأن جهود المملكة في مجال أمن الطاقة واستقرار الأسواق إبان جائحة فيروس كورونا المستجد، والفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع الطاقة السعودي، وتنويع النظام الاقتصادي في المملكة للطاقة المستدامة، والمتغيرات الديموغرافية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وتطرقت الندوة إلى تجارب الجانب الفرنسي في مجال الطاقة النظيفة بشكل عام، والشركات الفرنسية التي تعمل في المملكة على وجه الخصوص، وأهمية تحقيقها في المجتمع المعاصر، إضافة إلى جهود التعاون الدولي في مجال تعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
04:42 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
05:41 PM

ندوة "سعودية- فرنسية" لمناقشة جهود المملكة في مجال الطاقة المستدامة

سلطت الضوء على التقدم الذي حققته المملكة في رئاستها لـ"العشرين"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
185

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية الفرنسية، مساء أمس، ندوة سعودية فرنسية افتراضية بعنوان "المستقبل المستدام.. كيف أصبحت المملكة رائدة في مجال الطاقة النظيفة"، تتعلق بمستقبل الطاقة المستدامة والمتجددة بالمملكة، شارك فيها نخبة من المسؤولين من الجانبين السعودي والفرنسي وعدة جهات حكومية وخاصة من كلا البلدين.

تأتي هذه الندوة ضمن إطار جهود السفارة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين خلال عام 2020 في جوانب اقتصادية متعددة، ولا سيما فيما يخص الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعدّ هدفاً حيوياً من أهداف رؤية المملكة 2030، كوسيلة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة.

وركزت الندوة على الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض الاستثمارات المحتملة في الأسواق المحلية، والتطرق إلى التجربة الإيجابية للشركات الفرنسية التي تعمل في المملكة.

وتحدث المشاركون في الندوة عن نهج الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة الذي سبق أن أقره وزراء الطاقة لمجموعة العشرين لطاقة أنظف تشمل الاقتصاد الدائري للكربون، إذ يعدّ الاقتصاد الدائري للكربون نهجاً كلياً وشاملاً ومتكاملاً وواقعياً يعمل على إدارة الانبعاثات، الذي من شأنه توفير مسارات جديدة نحو النمو الاقتصادي.

واستعرض المتحدثون عدداً من الموضوعات المهمة بشأن جهود المملكة في مجال أمن الطاقة واستقرار الأسواق إبان جائحة فيروس كورونا المستجد، والفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع الطاقة السعودي، وتنويع النظام الاقتصادي في المملكة للطاقة المستدامة، والمتغيرات الديموغرافية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وتطرقت الندوة إلى تجارب الجانب الفرنسي في مجال الطاقة النظيفة بشكل عام، والشركات الفرنسية التي تعمل في المملكة على وجه الخصوص، وأهمية تحقيقها في المجتمع المعاصر، إضافة إلى جهود التعاون الدولي في مجال تعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,122
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,562
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,401

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة