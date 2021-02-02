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"التدريب التقني" يقرّ افتتاح برنامج بكالوريوس في تخصصي الكهرباء والحاسب بتقنية جازان

أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب" بالكلية التقنية للبنين بجازان، في الفترة المسائية.

وأوضح م. فوزي رضوان مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، أن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب" يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات الأكثر طلاباً والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل، والمتماشية مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن التقديم على المتخصصين ابتداءً من مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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"التدريب التقني" يقرّ افتتاح برنامج بكالوريوس في تخصصي الكهرباء والحاسب بتقنية جازان
سبق

أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب" بالكلية التقنية للبنين بجازان، في الفترة المسائية.

وأوضح م. فوزي رضوان مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، أن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب" يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات الأكثر طلاباً والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل، والمتماشية مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن التقديم على المتخصصين ابتداءً من مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
03:11 PM

"التدريب التقني" يقرّ افتتاح برنامج بكالوريوس في تخصصي الكهرباء والحاسب بتقنية جازان

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محمد المواسي - جازان
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أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب" بالكلية التقنية للبنين بجازان، في الفترة المسائية.

وأوضح م. فوزي رضوان مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، أن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب" يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات الأكثر طلاباً والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل، والمتماشية مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن التقديم على المتخصصين ابتداءً من مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ.

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