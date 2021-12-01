أمانة جدة تصادر 3 أطنان من الخضراوات والفواكه بالبسطات

ضمن جهودها لمنع المخالفات ومكافحة "البيع العشوائي"

واصلت أمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية، اليوم، بتنفيذ بجولات ميدانية مكثّفة بهدف مكافحة الظواهر السلبية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات ومكافحة "البيع العشوائي" في الطرق وداخل الأحياء التابعة لبلدية الجامعة، التي أسفرت عن مصادرة 3 أطنان من الخضراوات والفواكه.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق البلدية نفّذت أعمال إزالة بسطات الخضراوات والفواكه، حيث تمّ حجز 6 من السيارات المستخدمة من قِبل الباعة الجائلين، وتسليم الكميات المصادرة للجمعيات الخيرية.