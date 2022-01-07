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تحرير مركز مديرية بيحان.. و"العولقي" يشيد بإسناد الطيران بقيادة السعودية

فيما حيّى تضحيات الأبطال من ألوية العمالقة والجيش والمقاومة الشعبية اليمنية

أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان مدينة العليا من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وحيّى "العولقي" تضحيات الأبطال من ألوية العمالقة والجيش والمقاومة الشعبية لتحقيق هذا النصر العسكري الثمين، مشيداً بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أهميته المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف المديرية؛ بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما ثمن المحافظ هذا النصر العسكري المبين بإشراف ومتابعة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً قيمته المعنوية لدى المقاتلين الأبطال وكافة أبناء شبوة واليمن.

وهنأ الأبطال من المقاتلين تحقيقهم هذا النصر الوطني الجديد، محيياً إصرار الأبطال الميامين على مواصلة تحرير كل شبر من فلول الميليشيات الحوثية الانقلابية.

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تحرير مركز مديرية بيحان.. و"العولقي" يشيد بإسناد الطيران بقيادة السعودية
سبق

أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان مدينة العليا من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وحيّى "العولقي" تضحيات الأبطال من ألوية العمالقة والجيش والمقاومة الشعبية لتحقيق هذا النصر العسكري الثمين، مشيداً بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أهميته المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف المديرية؛ بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما ثمن المحافظ هذا النصر العسكري المبين بإشراف ومتابعة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً قيمته المعنوية لدى المقاتلين الأبطال وكافة أبناء شبوة واليمن.

وهنأ الأبطال من المقاتلين تحقيقهم هذا النصر الوطني الجديد، محيياً إصرار الأبطال الميامين على مواصلة تحرير كل شبر من فلول الميليشيات الحوثية الانقلابية.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
07:38 PM

تحرير مركز مديرية بيحان.. و"العولقي" يشيد بإسناد الطيران بقيادة السعودية

فيما حيّى تضحيات الأبطال من ألوية العمالقة والجيش والمقاومة الشعبية اليمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان مدينة العليا من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وحيّى "العولقي" تضحيات الأبطال من ألوية العمالقة والجيش والمقاومة الشعبية لتحقيق هذا النصر العسكري الثمين، مشيداً بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أهميته المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف المديرية؛ بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما ثمن المحافظ هذا النصر العسكري المبين بإشراف ومتابعة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً قيمته المعنوية لدى المقاتلين الأبطال وكافة أبناء شبوة واليمن.

وهنأ الأبطال من المقاتلين تحقيقهم هذا النصر الوطني الجديد، محيياً إصرار الأبطال الميامين على مواصلة تحرير كل شبر من فلول الميليشيات الحوثية الانقلابية.

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