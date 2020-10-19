النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواطن يتسبب في انهيار جزء من شارع بمدينة سلطان في أبها

تسبب مواطن في انهيار جزء كبير من أحد الشوارع بمدينة سلطان بأبها منذ عدة أعوام، وسط تجاهل من البلدية، ما يشكل خطراً كبيراً على المارة ومرتادي الحي.

واستنكر السكان عدم إلزام المتسبب بإصلاح الشارع وإعادته إلى وضعه الطبيعي، حيث أدى التعدي إلى تضييق الشارع بحيث لا يتسع إلا لمركبة واحدة، في الوقت الذي يخشى فيه سقوط المركبات بسبب انخفاض الجزء المقتطع.

ونقلت "سبق" صورة الوضع القائم لرئيس بلدية مدينة سلطان، علي الشهراني، والذي وجه بالتعامل مع الموقف.

وقال "الشهراني": "تم الوقوف على الشارع وعمل مصدات ترابية في حل عاجل، بما يضمن سلامة المارة والسكان"، مضيفاً: أن "قص مواطن لأرضه المجاورة للشارع تسببت في انهيار جزء منه، إلا أنه تم اتخاذ بعض الحلول العاجلة، وسيتم إلزامه بعمل مصدات عند الشروع في البناء".

وعاد الأهالي للمطالبة بحل جذري للمشكلة، وإلزام المتسبب في انهيار الشارع بسرعة إعادته إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.

عسير أبها مدينة سلطان أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
مواطن يتسبب في انهيار جزء من شارع بمدينة سلطان في أبها
سبق

تسبب مواطن في انهيار جزء كبير من أحد الشوارع بمدينة سلطان بأبها منذ عدة أعوام، وسط تجاهل من البلدية، ما يشكل خطراً كبيراً على المارة ومرتادي الحي.

واستنكر السكان عدم إلزام المتسبب بإصلاح الشارع وإعادته إلى وضعه الطبيعي، حيث أدى التعدي إلى تضييق الشارع بحيث لا يتسع إلا لمركبة واحدة، في الوقت الذي يخشى فيه سقوط المركبات بسبب انخفاض الجزء المقتطع.

ونقلت "سبق" صورة الوضع القائم لرئيس بلدية مدينة سلطان، علي الشهراني، والذي وجه بالتعامل مع الموقف.

وقال "الشهراني": "تم الوقوف على الشارع وعمل مصدات ترابية في حل عاجل، بما يضمن سلامة المارة والسكان"، مضيفاً: أن "قص مواطن لأرضه المجاورة للشارع تسببت في انهيار جزء منه، إلا أنه تم اتخاذ بعض الحلول العاجلة، وسيتم إلزامه بعمل مصدات عند الشروع في البناء".

وعاد الأهالي للمطالبة بحل جذري للمشكلة، وإلزام المتسبب في انهيار الشارع بسرعة إعادته إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
10:36 PM

مواطن يتسبب في انهيار جزء من شارع بمدينة سلطان في أبها

A A A
محمد طيران - الرياض
16
13,852

تسبب مواطن في انهيار جزء كبير من أحد الشوارع بمدينة سلطان بأبها منذ عدة أعوام، وسط تجاهل من البلدية، ما يشكل خطراً كبيراً على المارة ومرتادي الحي.

واستنكر السكان عدم إلزام المتسبب بإصلاح الشارع وإعادته إلى وضعه الطبيعي، حيث أدى التعدي إلى تضييق الشارع بحيث لا يتسع إلا لمركبة واحدة، في الوقت الذي يخشى فيه سقوط المركبات بسبب انخفاض الجزء المقتطع.

ونقلت "سبق" صورة الوضع القائم لرئيس بلدية مدينة سلطان، علي الشهراني، والذي وجه بالتعامل مع الموقف.

وقال "الشهراني": "تم الوقوف على الشارع وعمل مصدات ترابية في حل عاجل، بما يضمن سلامة المارة والسكان"، مضيفاً: أن "قص مواطن لأرضه المجاورة للشارع تسببت في انهيار جزء منه، إلا أنه تم اتخاذ بعض الحلول العاجلة، وسيتم إلزامه بعمل مصدات عند الشروع في البناء".

وعاد الأهالي للمطالبة بحل جذري للمشكلة، وإلزام المتسبب في انهيار الشارع بسرعة إعادته إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,292
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,908
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,006
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,770

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة