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مقذوف حوثي ينهي حياة طفل أثناء لعبه في تعز

زرعته الميليشيا في إحدى المزارع

قُتل طفل جراء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن الطفل أحمد منير أحمد قاسم، البالغ من العمر 12 عام؛ قُتل بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي بمنطقة حمدة في مديرية الصلو.

وبيّنت المصادر أن الطفل القتيل كان يلعب في إحدى المزارع لحظة انفجار المقذوف الحوثي.

ميليشيا الحوثي مديرية الصلو تعز

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقذوف حوثي ينهي حياة طفل أثناء لعبه في تعز
سبق

قُتل طفل جراء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن الطفل أحمد منير أحمد قاسم، البالغ من العمر 12 عام؛ قُتل بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي بمنطقة حمدة في مديرية الصلو.

وبيّنت المصادر أن الطفل القتيل كان يلعب في إحدى المزارع لحظة انفجار المقذوف الحوثي.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
07:03 PM

مقذوف حوثي ينهي حياة طفل أثناء لعبه في تعز

زرعته الميليشيا في إحدى المزارع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل طفل جراء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن الطفل أحمد منير أحمد قاسم، البالغ من العمر 12 عام؛ قُتل بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي بمنطقة حمدة في مديرية الصلو.

وبيّنت المصادر أن الطفل القتيل كان يلعب في إحدى المزارع لحظة انفجار المقذوف الحوثي.

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