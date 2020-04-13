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كوريا الجنوبية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات 10 آلاف و537 شخصًا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و537 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن هذه المرة الثانية منذ أواخر فبراير الماضي التي تنخفض فيها الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من 30 حالة، بعد أن سجلت 27 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضية.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 217 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات؛ فيما بلغ عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس 7 آلاف و447، بزيادة 79 عن اليوم السابق.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و537 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن هذه المرة الثانية منذ أواخر فبراير الماضي التي تنخفض فيها الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من 30 حالة، بعد أن سجلت 27 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضية.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 217 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات؛ فيما بلغ عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس 7 آلاف و447، بزيادة 79 عن اليوم السابق.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:47 AM

كوريا الجنوبية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات 10 آلاف و537 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و537 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن هذه المرة الثانية منذ أواخر فبراير الماضي التي تنخفض فيها الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من 30 حالة، بعد أن سجلت 27 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضية.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 217 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات؛ فيما بلغ عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس 7 آلاف و447، بزيادة 79 عن اليوم السابق.

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