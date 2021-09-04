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الدولة تتحمَّل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية للمواطنين.. تعرَّف على الآلية

"الزكاة والضريبة والجمارك": تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها

أكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمَّل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدَّمة إلى المواطنين، التي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قِبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقاً للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الآخر 1439هـ، القاضي بتحمُّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

كما أكّدت الهيئة أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضاً الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، إضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها على عامَين تدريبيَّيْن.

وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمُّل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقّق من أن المستفيد هو المواطن المشمول بالأمر الملكي وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصّصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، العموم، عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن، إلى الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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الدولة تتحمَّل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية للمواطنين.. تعرَّف على الآلية
سبق

أكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمَّل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدَّمة إلى المواطنين، التي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قِبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقاً للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الآخر 1439هـ، القاضي بتحمُّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

كما أكّدت الهيئة أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضاً الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، إضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها على عامَين تدريبيَّيْن.

وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمُّل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقّق من أن المستفيد هو المواطن المشمول بالأمر الملكي وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصّصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، العموم، عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن، إلى الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
02:01 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:33 PM

الدولة تتحمَّل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية للمواطنين.. تعرَّف على الآلية

"الزكاة والضريبة والجمارك": تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمَّل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدَّمة إلى المواطنين، التي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قِبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقاً للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الآخر 1439هـ، القاضي بتحمُّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

كما أكّدت الهيئة أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضاً الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، إضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها على عامَين تدريبيَّيْن.

وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمُّل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقّق من أن المستفيد هو المواطن المشمول بالأمر الملكي وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصّصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، العموم، عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن، إلى الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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