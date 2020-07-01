قائد أمن منشآت الجبيل يقلد "الزلامي" و"الجعيد" رتبتهما الجديدة

قلّد قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الجبيل العقيد سالم بن شافي السبيعي كلاً من الرائد ضيف الله بن مسعود الزلامي، والنقيب خالد بن عوض الجعيد رتبتهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهما، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح.
قلّد قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الجبيل العقيد سالم بن شافي السبيعي كلاً من الرائد ضيف الله بن مسعود الزلامي، والنقيب خالد بن عوض الجعيد رتبتهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهما، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح.
قلّد قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الجبيل العقيد سالم بن شافي السبيعي كلاً من الرائد ضيف الله بن مسعود الزلامي، والنقيب خالد بن عوض الجعيد رتبتهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهما، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح.
قلّد قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الجبيل العقيد سالم بن شافي السبيعي كلاً من الرائد ضيف الله بن مسعود الزلامي، والنقيب خالد بن عوض الجعيد رتبتهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهما، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح.