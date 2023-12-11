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نجوم جراحة السمنة يجتمعون في ملتقى الطب التجميلي بالرياض

بالمركز الدولي للمعارض خلال يناير المقبل .. برعاية "سبق"

تنطلق فعاليات ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز الحمية واللياقة في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2018 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، برعاية صحيفة "سبق".

ويشهد الملتقى إقبالاً وحضوراً نوعياً للأسماء المهمة والمحورية في عالم طب التجميل وجراحات السمنة من مختلف التخصّصات.

ويضم الملتقى أجنحة عرض خاصّة بتلك الأسماء الطبية المتميزة بما يبرز للزوّار حجم التميز والتجارب الطبية الناجحة والنوعية لأولئك الأطباء في مختلف مجالات الطب التجميلي.

ويمتد المعرض على مساحة تزيد على 2600 متر مربع، ويحتل موقع الرعاية البلاتينية في الملتقى مركز فيا الطبي، والرعاية الماسية لعيادات الدكتور رياض البقمي ومركز جوفا الطبي، بينما الرعاية الذهبية لمركز نيو يو الطبي، ويأتي الدكتور عبد الله المسعود راعياً برونزياً للحدث.

ويتطلع الزوّار إلى الملتقى بوصفه الحدث الأضخم في المملكة الذي يجمع كل الخيارات والخبرات والتجارب في مكان واحد، ويمثل الفرصة الأبرز للمستشفيات والعيادات، إضافة إلى الأطباء المتميزين وذوي النجاحات والتجارب الرائدة.

ويتضمن الموقع الإلكتروني للملتقى مختلف المعلومات وطريقة الاتصال، ويفتح الملتقى أبوابه مجاناً للزوّار ليمثل منصّة اللقاء الأضخم بين الباحثين عن الخدمات التجميلية المتميزة وإبرازاً للجهات الطبية المؤمنة بتميزها وتميز خدماتها وموثوقيتها العالية، www.emfksa.com.

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نجوم جراحة السمنة يجتمعون في ملتقى الطب التجميلي بالرياض
سبق

تنطلق فعاليات ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز الحمية واللياقة في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2018 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، برعاية صحيفة "سبق".

ويشهد الملتقى إقبالاً وحضوراً نوعياً للأسماء المهمة والمحورية في عالم طب التجميل وجراحات السمنة من مختلف التخصّصات.

ويضم الملتقى أجنحة عرض خاصّة بتلك الأسماء الطبية المتميزة بما يبرز للزوّار حجم التميز والتجارب الطبية الناجحة والنوعية لأولئك الأطباء في مختلف مجالات الطب التجميلي.

ويمتد المعرض على مساحة تزيد على 2600 متر مربع، ويحتل موقع الرعاية البلاتينية في الملتقى مركز فيا الطبي، والرعاية الماسية لعيادات الدكتور رياض البقمي ومركز جوفا الطبي، بينما الرعاية الذهبية لمركز نيو يو الطبي، ويأتي الدكتور عبد الله المسعود راعياً برونزياً للحدث.

ويتطلع الزوّار إلى الملتقى بوصفه الحدث الأضخم في المملكة الذي يجمع كل الخيارات والخبرات والتجارب في مكان واحد، ويمثل الفرصة الأبرز للمستشفيات والعيادات، إضافة إلى الأطباء المتميزين وذوي النجاحات والتجارب الرائدة.

ويتضمن الموقع الإلكتروني للملتقى مختلف المعلومات وطريقة الاتصال، ويفتح الملتقى أبوابه مجاناً للزوّار ليمثل منصّة اللقاء الأضخم بين الباحثين عن الخدمات التجميلية المتميزة وإبرازاً للجهات الطبية المؤمنة بتميزها وتميز خدماتها وموثوقيتها العالية، www.emfksa.com.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
01:45 PM

نجوم جراحة السمنة يجتمعون في ملتقى الطب التجميلي بالرياض

بالمركز الدولي للمعارض خلال يناير المقبل .. برعاية "سبق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق فعاليات ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز الحمية واللياقة في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2018 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، برعاية صحيفة "سبق".

ويشهد الملتقى إقبالاً وحضوراً نوعياً للأسماء المهمة والمحورية في عالم طب التجميل وجراحات السمنة من مختلف التخصّصات.

ويضم الملتقى أجنحة عرض خاصّة بتلك الأسماء الطبية المتميزة بما يبرز للزوّار حجم التميز والتجارب الطبية الناجحة والنوعية لأولئك الأطباء في مختلف مجالات الطب التجميلي.

ويمتد المعرض على مساحة تزيد على 2600 متر مربع، ويحتل موقع الرعاية البلاتينية في الملتقى مركز فيا الطبي، والرعاية الماسية لعيادات الدكتور رياض البقمي ومركز جوفا الطبي، بينما الرعاية الذهبية لمركز نيو يو الطبي، ويأتي الدكتور عبد الله المسعود راعياً برونزياً للحدث.

ويتطلع الزوّار إلى الملتقى بوصفه الحدث الأضخم في المملكة الذي يجمع كل الخيارات والخبرات والتجارب في مكان واحد، ويمثل الفرصة الأبرز للمستشفيات والعيادات، إضافة إلى الأطباء المتميزين وذوي النجاحات والتجارب الرائدة.

ويتضمن الموقع الإلكتروني للملتقى مختلف المعلومات وطريقة الاتصال، ويفتح الملتقى أبوابه مجاناً للزوّار ليمثل منصّة اللقاء الأضخم بين الباحثين عن الخدمات التجميلية المتميزة وإبرازاً للجهات الطبية المؤمنة بتميزها وتميز خدماتها وموثوقيتها العالية، www.emfksa.com.

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