بريطانيا تسجِّل 84,053 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت بريطانيا 84,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و254 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,689,885، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,984.
بريطانيا تسجِّل 84,053 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا
فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 17,689,885
سجَّلت بريطانيا 84,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و254 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,689,885، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,984.
سجَّلت بريطانيا 84,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و254 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجِّل 84,053 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا
فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 17,689,885
سجَّلت بريطانيا 84,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و254 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,689,885، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,984.