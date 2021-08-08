النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

نُقل إلى الطوارئ في وضع خطير بعد تعرضه لحادث مروري

تمكن فريق طبي يضم أطباء من جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من عملية ترميم وجه شاب ثلاثيني مقيم تعرض لإصابات متعددة في عظام الوجه إثر حادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة، أن المريض نُقل إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة من أحد المستشفيات الطرفية بعد تعرضه لحادث مروري وهو في حالة خطيرة وكان يعاني بسبب إصابات متفرقة في الرأس والوجه ويعاني أمراضًا وراثية سببت له انخفاض حاد في خضاب الدم.

وتم تشكيل فريق طبي متكامل على الفور وبعد عمل الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية، تبيّن وجود تهشم في عظام الوجه وكسور متعددة في عظم الوجنة الأيسر وكسر في الفك السفلي وجروح متهتكة في الوجه.

وتم تجهيز المريض لغرفة العمليات وذلك بإجراء العملية لتثبيت وترميم كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميليًا، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة وأعطي موعد متابعة في العيادة لمتابعة حالته الصحية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني اختصاصي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض حجلا طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين.

صحة بيشة مستشفى الملك عبدالله وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
سبق

تمكن فريق طبي يضم أطباء من جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من عملية ترميم وجه شاب ثلاثيني مقيم تعرض لإصابات متعددة في عظام الوجه إثر حادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة، أن المريض نُقل إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة من أحد المستشفيات الطرفية بعد تعرضه لحادث مروري وهو في حالة خطيرة وكان يعاني بسبب إصابات متفرقة في الرأس والوجه ويعاني أمراضًا وراثية سببت له انخفاض حاد في خضاب الدم.

وتم تشكيل فريق طبي متكامل على الفور وبعد عمل الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية، تبيّن وجود تهشم في عظام الوجه وكسور متعددة في عظم الوجنة الأيسر وكسر في الفك السفلي وجروح متهتكة في الوجه.

وتم تجهيز المريض لغرفة العمليات وذلك بإجراء العملية لتثبيت وترميم كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميليًا، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة وأعطي موعد متابعة في العيادة لمتابعة حالته الصحية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني اختصاصي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض حجلا طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
12:50 AM

نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

نُقل إلى الطوارئ في وضع خطير بعد تعرضه لحادث مروري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
217

تمكن فريق طبي يضم أطباء من جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من عملية ترميم وجه شاب ثلاثيني مقيم تعرض لإصابات متعددة في عظام الوجه إثر حادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة، أن المريض نُقل إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة من أحد المستشفيات الطرفية بعد تعرضه لحادث مروري وهو في حالة خطيرة وكان يعاني بسبب إصابات متفرقة في الرأس والوجه ويعاني أمراضًا وراثية سببت له انخفاض حاد في خضاب الدم.

وتم تشكيل فريق طبي متكامل على الفور وبعد عمل الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية، تبيّن وجود تهشم في عظام الوجه وكسور متعددة في عظم الوجنة الأيسر وكسر في الفك السفلي وجروح متهتكة في الوجه.

وتم تجهيز المريض لغرفة العمليات وذلك بإجراء العملية لتثبيت وترميم كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميليًا، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة وأعطي موعد متابعة في العيادة لمتابعة حالته الصحية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني اختصاصي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض حجلا طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,485
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة