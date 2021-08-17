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"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"

بعد بيانات جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا

بعد بيانات جديدة أكدت أن اللقاح آمن لهن، باتت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تنصح الحوامل بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الآن.

وتقول المراكز الأمريكية: إن اللقاح المضاد لكورونا لا يتسبب في زيادة خطر الإجهاض.

وكانت الحوامل من الفئات التي استثنيت من تلقي اللقاحات سواء في مرحلة التجارب السريرية أو بعد إقرارها رسميًّا؛ بسبب عدم وجود معلومات كاملة عن أثر اللقاح على الأجنة.

وتأتي توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها -وفق "سكاي نيوز عربية"- تماشيًا مع ما نصحت به مجموعات طبية مرموقة في أمريكا مثل الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد، حسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

وتقول المراكز الأمريكية: إن لديها الآن بيانات موثقة حول سلامة اللقاح أثناء الحمل.

وصرحت مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي في بيان: "تشجع المراكز جميع الحوامل أو السيدات اللواتي يفكرن في الحمل أو المرضعات، على التطعيم لحماية أنفسهن من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وأضافت "والينسكي": "اللقاحات آمنة وفعالة، والأمر (تلقي اللقاح) بات ملحًّا أكثر من أي وقت مضى؛ لأننا نواجه متحور دلتا؛ حيث نرى تداعيات خطيرة على الحوامل غير الملقحات".

واعتمدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على تحليل بيانات 2500 سيدة أخذن اللقاح في وقت مبكر من الحمل، ولم تعثر المراكز على خطر متزايد يؤدي إلى الإجهاض.

وقالت: إن معدل الإجهاض كان 13% فقط، بين الحوامل اللواتي تلقين اللقاح، وهي نسبة عادية وغير خطيرة؛ إذ إن معدل الإجهاض العام بين الحوامل (قبل كورونا) يتراوح بين 11- 16%.

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لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"
سبق

بعد بيانات جديدة أكدت أن اللقاح آمن لهن، باتت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تنصح الحوامل بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الآن.

وتقول المراكز الأمريكية: إن اللقاح المضاد لكورونا لا يتسبب في زيادة خطر الإجهاض.

وكانت الحوامل من الفئات التي استثنيت من تلقي اللقاحات سواء في مرحلة التجارب السريرية أو بعد إقرارها رسميًّا؛ بسبب عدم وجود معلومات كاملة عن أثر اللقاح على الأجنة.

وتأتي توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها -وفق "سكاي نيوز عربية"- تماشيًا مع ما نصحت به مجموعات طبية مرموقة في أمريكا مثل الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد، حسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

وتقول المراكز الأمريكية: إن لديها الآن بيانات موثقة حول سلامة اللقاح أثناء الحمل.

وصرحت مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي في بيان: "تشجع المراكز جميع الحوامل أو السيدات اللواتي يفكرن في الحمل أو المرضعات، على التطعيم لحماية أنفسهن من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وأضافت "والينسكي": "اللقاحات آمنة وفعالة، والأمر (تلقي اللقاح) بات ملحًّا أكثر من أي وقت مضى؛ لأننا نواجه متحور دلتا؛ حيث نرى تداعيات خطيرة على الحوامل غير الملقحات".

واعتمدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على تحليل بيانات 2500 سيدة أخذن اللقاح في وقت مبكر من الحمل، ولم تعثر المراكز على خطر متزايد يؤدي إلى الإجهاض.

وقالت: إن معدل الإجهاض كان 13% فقط، بين الحوامل اللواتي تلقين اللقاح، وهي نسبة عادية وغير خطيرة؛ إذ إن معدل الإجهاض العام بين الحوامل (قبل كورونا) يتراوح بين 11- 16%.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:11 AM

لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"

بعد بيانات جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد بيانات جديدة أكدت أن اللقاح آمن لهن، باتت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تنصح الحوامل بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الآن.

وتقول المراكز الأمريكية: إن اللقاح المضاد لكورونا لا يتسبب في زيادة خطر الإجهاض.

وكانت الحوامل من الفئات التي استثنيت من تلقي اللقاحات سواء في مرحلة التجارب السريرية أو بعد إقرارها رسميًّا؛ بسبب عدم وجود معلومات كاملة عن أثر اللقاح على الأجنة.

وتأتي توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها -وفق "سكاي نيوز عربية"- تماشيًا مع ما نصحت به مجموعات طبية مرموقة في أمريكا مثل الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد، حسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

وتقول المراكز الأمريكية: إن لديها الآن بيانات موثقة حول سلامة اللقاح أثناء الحمل.

وصرحت مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي في بيان: "تشجع المراكز جميع الحوامل أو السيدات اللواتي يفكرن في الحمل أو المرضعات، على التطعيم لحماية أنفسهن من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وأضافت "والينسكي": "اللقاحات آمنة وفعالة، والأمر (تلقي اللقاح) بات ملحًّا أكثر من أي وقت مضى؛ لأننا نواجه متحور دلتا؛ حيث نرى تداعيات خطيرة على الحوامل غير الملقحات".

واعتمدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على تحليل بيانات 2500 سيدة أخذن اللقاح في وقت مبكر من الحمل، ولم تعثر المراكز على خطر متزايد يؤدي إلى الإجهاض.

وقالت: إن معدل الإجهاض كان 13% فقط، بين الحوامل اللواتي تلقين اللقاح، وهي نسبة عادية وغير خطيرة؛ إذ إن معدل الإجهاض العام بين الحوامل (قبل كورونا) يتراوح بين 11- 16%.

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