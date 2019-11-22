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أبها يعيد الفتح إلى دوامة المعاناة ويكسبه بثلاثية

في افتتاح الجولة العاشرة من دوري المحترفين

تغلب فريق أبها الأول لكرة القدم على ضيفه الفتح بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح اللاعب سعد بقير النتيجة لصالح فريقه أبها في الدقيقة 9 من كرة عرضية أرضية أسكنها الشباك.

قبل أن يضيف اللاعب سميحان النابت الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 18 من عرضية أخرى أيضاً أسكنها المرمى.

وفي الدقيقة 49 قلص توفيق بوحيمد النتيجة للفتح من تسديدة من داخل منطقة الجزاء،

قبل أن يضيف صالح آل عباس هدفًا ثالثًا لأبها في الدقيقة 86، وينهي المباراة بفوز فريقه.

وبتلك النتيجة رفع أبها رصيده لـ 14 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

أبها الفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبها يعيد الفتح إلى دوامة المعاناة ويكسبه بثلاثية
سبق

تغلب فريق أبها الأول لكرة القدم على ضيفه الفتح بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح اللاعب سعد بقير النتيجة لصالح فريقه أبها في الدقيقة 9 من كرة عرضية أرضية أسكنها الشباك.

قبل أن يضيف اللاعب سميحان النابت الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 18 من عرضية أخرى أيضاً أسكنها المرمى.

وفي الدقيقة 49 قلص توفيق بوحيمد النتيجة للفتح من تسديدة من داخل منطقة الجزاء،

قبل أن يضيف صالح آل عباس هدفًا ثالثًا لأبها في الدقيقة 86، وينهي المباراة بفوز فريقه.

وبتلك النتيجة رفع أبها رصيده لـ 14 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
06:15 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:16 AM

أبها يعيد الفتح إلى دوامة المعاناة ويكسبه بثلاثية

في افتتاح الجولة العاشرة من دوري المحترفين

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
2,826

تغلب فريق أبها الأول لكرة القدم على ضيفه الفتح بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح اللاعب سعد بقير النتيجة لصالح فريقه أبها في الدقيقة 9 من كرة عرضية أرضية أسكنها الشباك.

قبل أن يضيف اللاعب سميحان النابت الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 18 من عرضية أخرى أيضاً أسكنها المرمى.

وفي الدقيقة 49 قلص توفيق بوحيمد النتيجة للفتح من تسديدة من داخل منطقة الجزاء،

قبل أن يضيف صالح آل عباس هدفًا ثالثًا لأبها في الدقيقة 86، وينهي المباراة بفوز فريقه.

وبتلك النتيجة رفع أبها رصيده لـ 14 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

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