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الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بداية من هذا التاريخ

نظرًا للتطورات الإيجابية وفي ضوء الإجراءات الوقائية واحترازات "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية بدولة الإمارات أنه سيتم بدءًا من يوم 23 يونيو الجاري السماح للمواطنين والمقيمين بالدولة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات، سيتم إعلانها لاحقًا، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقًا عن قائمة الوجهات المسموح بالسفر إليها، والفئات المصرح لها بالسفر، إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيُّد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين، وفقًا لوكالة الأنباء "وام".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قِبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا، التي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات والتدابير المتخذة من قِبل دولة الإمارات في هذا الصدد.

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الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بداية من هذا التاريخ
سبق

أعلنت وزارة الخارجية بدولة الإمارات أنه سيتم بدءًا من يوم 23 يونيو الجاري السماح للمواطنين والمقيمين بالدولة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات، سيتم إعلانها لاحقًا، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقًا عن قائمة الوجهات المسموح بالسفر إليها، والفئات المصرح لها بالسفر، إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيُّد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين، وفقًا لوكالة الأنباء "وام".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قِبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا، التي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات والتدابير المتخذة من قِبل دولة الإمارات في هذا الصدد.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:51 PM

الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بداية من هذا التاريخ

نظرًا للتطورات الإيجابية وفي ضوء الإجراءات الوقائية واحترازات "كورونا"

A A A
خالد خليل - الرياض
1
5,838

أعلنت وزارة الخارجية بدولة الإمارات أنه سيتم بدءًا من يوم 23 يونيو الجاري السماح للمواطنين والمقيمين بالدولة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات، سيتم إعلانها لاحقًا، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقًا عن قائمة الوجهات المسموح بالسفر إليها، والفئات المصرح لها بالسفر، إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيُّد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين، وفقًا لوكالة الأنباء "وام".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قِبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا، التي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات والتدابير المتخذة من قِبل دولة الإمارات في هذا الصدد.

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