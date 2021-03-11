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الرياض تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل مواطنًا وزوجته

قام بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما وذلك بسبب خلاف بينهم

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الرياض، وفيما يلي نص البيان:

وقال بيان "الداخلية": قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف: أقدم محمد بن جابر بن محمد الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل كل من: وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي (سعودية الجنسية)، وزوجها مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي (سعودي الجنسية)؛ وذلك بإطلاق النار عليهما؛ مما أدى إلى وفاتهما وذلك بسبب خلاف بينهم.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتابعت "الداخلية": قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن جابر بن محمد الشهراني اليوم الخميس 27/ 7/ 1442هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل مواطنًا وزوجته
سبق

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الرياض، وفيما يلي نص البيان:

وقال بيان "الداخلية": قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف: أقدم محمد بن جابر بن محمد الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل كل من: وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي (سعودية الجنسية)، وزوجها مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي (سعودي الجنسية)؛ وذلك بإطلاق النار عليهما؛ مما أدى إلى وفاتهما وذلك بسبب خلاف بينهم.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتابعت "الداخلية": قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن جابر بن محمد الشهراني اليوم الخميس 27/ 7/ 1442هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
12:54 PM

الرياض تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل مواطنًا وزوجته

قام بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما وذلك بسبب خلاف بينهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
12
35,475

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الرياض، وفيما يلي نص البيان:

وقال بيان "الداخلية": قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف: أقدم محمد بن جابر بن محمد الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل كل من: وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي (سعودية الجنسية)، وزوجها مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي (سعودي الجنسية)؛ وذلك بإطلاق النار عليهما؛ مما أدى إلى وفاتهما وذلك بسبب خلاف بينهم.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتابعت "الداخلية": قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن جابر بن محمد الشهراني اليوم الخميس 27/ 7/ 1442هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

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