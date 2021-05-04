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تركيا تسجل 28997 إصابة و336 وفاة جديدة بكورونا

قالت: بلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 41527 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 28997 إصابة و336 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28997، مقابل 24733 في بيانات الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4929118.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 336 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 347 الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 41527 شخصًا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 38218 مريضًا؛ ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 4554037 شخصًا؛ وفق "روسيا اليوم".

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقًا لإحصاء وكالة "رويترز": تحتلّ تركيا المركز الـ4 عالميًّا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادًا لمتوسط 7 أيام.

وفي 29 أبريل فرضت السلطات التركية إغلاقًا عامًّا على المستوى الوطني سيستمر حتى 17 مايو لاحتواء تفشّي الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

تركيا فيروس كورونا الجديد

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تركيا تسجل 28997 إصابة و336 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 28997 إصابة و336 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28997، مقابل 24733 في بيانات الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4929118.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 336 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 347 الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 41527 شخصًا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 38218 مريضًا؛ ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 4554037 شخصًا؛ وفق "روسيا اليوم".

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقًا لإحصاء وكالة "رويترز": تحتلّ تركيا المركز الـ4 عالميًّا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادًا لمتوسط 7 أيام.

وفي 29 أبريل فرضت السلطات التركية إغلاقًا عامًّا على المستوى الوطني سيستمر حتى 17 مايو لاحتواء تفشّي الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
08:39 PM

تركيا تسجل 28997 إصابة و336 وفاة جديدة بكورونا

قالت: بلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 41527 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 28997 إصابة و336 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28997، مقابل 24733 في بيانات الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4929118.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 336 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 347 الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 41527 شخصًا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 38218 مريضًا؛ ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 4554037 شخصًا؛ وفق "روسيا اليوم".

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقًا لإحصاء وكالة "رويترز": تحتلّ تركيا المركز الـ4 عالميًّا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادًا لمتوسط 7 أيام.

وفي 29 أبريل فرضت السلطات التركية إغلاقًا عامًّا على المستوى الوطني سيستمر حتى 17 مايو لاحتواء تفشّي الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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