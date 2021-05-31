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بعد تأهل الحزم والفيحاء.. الطائي يصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فارس الشمال وفخر حائل (صائد الكبار) يعود لدوري الأضواء

لحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ( صائد الكبار ) بركب الفرق المتأهلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الجديد بعد أن سبقه فريقا الحزم والفيحاء.


وجاء تأهل فارس الشمال (الثالث - 77 نقطة )، بعد أن كسب نظيره عرعر بهدفين دون مقابل، عن طريق "غباغبو " عند الدقيقة الرابعة، وزياد العونلي عند الدقيقة 75.


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بعد تأهل الحزم والفيحاء.. الطائي يصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سبق

لحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ( صائد الكبار ) بركب الفرق المتأهلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الجديد بعد أن سبقه فريقا الحزم والفيحاء.


وجاء تأهل فارس الشمال (الثالث - 77 نقطة )، بعد أن كسب نظيره عرعر بهدفين دون مقابل، عن طريق "غباغبو " عند الدقيقة الرابعة، وزياد العونلي عند الدقيقة 75.


31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
11:04 PM

بعد تأهل الحزم والفيحاء.. الطائي يصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فارس الشمال وفخر حائل (صائد الكبار) يعود لدوري الأضواء

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أحمد سرور - الرياض
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لحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ( صائد الكبار ) بركب الفرق المتأهلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الجديد بعد أن سبقه فريقا الحزم والفيحاء.


وجاء تأهل فارس الشمال (الثالث - 77 نقطة )، بعد أن كسب نظيره عرعر بهدفين دون مقابل، عن طريق "غباغبو " عند الدقيقة الرابعة، وزياد العونلي عند الدقيقة 75.


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