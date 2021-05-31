بعد تأهل الحزم والفيحاء.. الطائي يصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فارس الشمال وفخر حائل (صائد الكبار) يعود لدوري الأضواء

لحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ( صائد الكبار ) بركب الفرق المتأهلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الجديد بعد أن سبقه فريقا الحزم والفيحاء.



وجاء تأهل فارس الشمال (الثالث - 77 نقطة )، بعد أن كسب نظيره عرعر بهدفين دون مقابل، عن طريق "غباغبو " عند الدقيقة الرابعة، وزياد العونلي عند الدقيقة 75.



