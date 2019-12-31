اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان "ربيع المظيلف"

الفعاليات تبدأ الأحد القادم وتستمر على مدى 3 أشهر

أنهت اللجنة المنظمة لمهرجان "ربيع المظيلف" الرابع الذي تنظمه بلدية المظيلف بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي، بمتابعة حثيثة من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي، استعداداتها لانطلاق المهرجان، والذي تنطلق فعالياته يوم الأحد القادم وتستمر على مدى ثلاثة أشهر.

وذكر مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية المظيلف عبدالغني الغامدي لـ"سبق" أن المهرجان بنسخته الحالية يحمل العديد من المفاجآت والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف فئات المجتمع.

وقال: الاستعدادات النهائية لإطلاق المهرجان شملت تجهيز مقر المهرجان الواقع على امتداد كورنيش المظيلف بـالأعلام وعقود الاضاءة.

وأضاف "الغامدي": المهرجان سينطلق بحفل يتضمن أوبريتًا خاصًا وعروضًا متنوعة تشمل الألعاب الترفيهية وعروض السيرك وحديقة الحيوانات لأول مرة، والمطاعم والمقاهي والجلسات العائلية، بالإضافة إلى مسرح الطفل والعديد من العروض والأركان المصاحبة لوزارة الصحة ممثلة بمستشفى المظيلف العام ووزارة التعليم ممثلة بمكتب تعليم المظيلف وعدد من المعارض والأركان والليالي القادمة للجمعيات الأهلية ولجنة التنمية بالمظيلف.

وأردف: ستكون مفاجأة للأهالي والزوار، وننوه أن الليالي التي فيها فعاليات هي خمس ليالٍ، بينما سيستمر المخيم لمدة ثلاثة أشهر حسب العقد المبرم مع البلدية.

يذكر أن مهرجان ربيع المظيلف يقام للسنة الرابعة على التوالي، وذلك بعد نجاحه في جذب عدد كبير من الزوار خلال نسخته السابقة.