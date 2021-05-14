"التجارة" عن فديو إتلاف الأجبان: لا صحة لأنها مسرطنة.. سيئة التخزين

حذرت الوزارة من تناقل الشائعات وترويجها والتي تعتبر مخالفة للنظام

حذّرت وزارة التجارة من تناقل الشائعات وتداولها، وذلك بعد فيديو متداول لإتلاف علب أجبان ظهرت عليها علامات تلف.

وقالت في موقعها عبر "تويتر": إن المعلومات الواردة غير صحيحة، وليس هناك أي مواد مسرطنة، ما تمت مصادرته وإتلافه هي 1628 سلعة من الأجبان التي ظهرت في مقطع الفيديو، وذلك بسبب ظهور علامات التلف بسبب سوء تخزينها.

وأضافت: ‏وتحذر الوزارة من تناقل الشائعات وترويجها، والتي تعتبر مخالفة للنظام، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.