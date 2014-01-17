قُرب أعلى مستوى في ٧ سنوات.. برنت يسجل 86.25 دولارًا للبرميل

خلال تعاملات الاثنين تزامنًا مع بيانات نمو الناتج المحلي في الصين

ارتفع خام "برنت" هامشيًّا قُرب أعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات خلال تعاملات الاثنين؛ إذ يتوقع المستثمرون استمرار تشديد المعروض من الخام، مع متابعة بيانات نمو الاقتصاد في الصين.

وكشفت البيانات الحكومية في الصين اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في الربع الأخير من 2021 على أساس سنوي، وهي وتيرة أسرع من توقعات المحللين بأن ينمو الاقتصاد 3.6%؛ وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".

فيما نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 8.1% عن إجمالي العام الماضي.

وذكرت "فاندانا هاري" مؤسسة "فاندا إنسيتس" Vanda Insights في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن الطلب العالمي على الخام قد يشهد ارتفاعًا في الصيف المقبل بشكل خاص من أوروبا والولايات المتحدة، بما يتجاوز مستويات العام الماضي؛ وذلك في حالة تحول فيروس "كورونا" من جائحة إلى مرض مستوطن.

كما أكدت أن التهديدات الجيوسياسية للإمدادات تدعم أيضًا الاتجاه الصعودي لأسعار الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.22% إلى 86.25 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ وذلك بعدما سجلت 86.71 دولارًا للبرميل في وقت سابق من التداولات، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.44% عند 84.19 دولارًا للبرميل.