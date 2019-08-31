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الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد للإرهابيين الحوثيين في صعدة

أعلن أن قواته حققت تقدماً ميدانياً جديداً عقب معارك ضارية

أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته في مديرية كتاف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن، تقدماً ميدانياً جديداً عقب معارك ضارية ضدّ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة، وقطع جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش شنّت قصفًا مدفعيًا مكثفًا على مواقع وتجمعات الميليشيا في أطراف وادي آل بو جبارة في المناطق ذاتها، بحسب ما أورده موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتزامنت المواجهات مع غارت مكثّفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركات وتعزيزات للإرهابيين الحوثيين بالمنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد للإرهابيين الحوثيين في صعدة
سبق

أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته في مديرية كتاف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن، تقدماً ميدانياً جديداً عقب معارك ضارية ضدّ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة، وقطع جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش شنّت قصفًا مدفعيًا مكثفًا على مواقع وتجمعات الميليشيا في أطراف وادي آل بو جبارة في المناطق ذاتها، بحسب ما أورده موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتزامنت المواجهات مع غارت مكثّفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركات وتعزيزات للإرهابيين الحوثيين بالمنطقة.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
12:45 PM

الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد للإرهابيين الحوثيين في صعدة

أعلن أن قواته حققت تقدماً ميدانياً جديداً عقب معارك ضارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته في مديرية كتاف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن، تقدماً ميدانياً جديداً عقب معارك ضارية ضدّ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة، وقطع جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش شنّت قصفًا مدفعيًا مكثفًا على مواقع وتجمعات الميليشيا في أطراف وادي آل بو جبارة في المناطق ذاتها، بحسب ما أورده موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتزامنت المواجهات مع غارت مكثّفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركات وتعزيزات للإرهابيين الحوثيين بالمنطقة.

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