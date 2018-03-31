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بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

تتضمن آلية المسابقة تحقيق الهدف اليومي 8 آلاف خطوة والجوائز كل شهر 200 جائزة

انطلقت اليوم، عبر تطبيق "صحتي" فعاليات مسابقة "تحدي المشي" التي تُنفذها وزارة الصحة، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المشي كعادة صحية، حيث تجاوز عدد المشتركين فيها حتى الآن أكثر من 300 ألف مشترك.

وتتضمن آلية المسابقة، تحميل تطبيق "صحتي"، والتسجيل في تحدي المشي، وتحقيق الهدف اليومي 8 آلاف خطوة، حيث يبلغ مجموع الجوائز كل شهر 200 جائزة.

وسيكون إعلان الفائزين عبر السحب بشكل إلكتروني لمن حقق الهدف اليومي من الخطوات في كل أسبوع، كما سيتم اختيار 50 فائزاً أسبوعياً، وسيتم الإعلان عن الفائزين عبر منصة عش بصحة في تويتر.

يُذكر أن المشي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، والحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي، وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة "مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني".

تأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "وزارة الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

تطبيق صحتي تحدي المشي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"
سبق

انطلقت اليوم، عبر تطبيق "صحتي" فعاليات مسابقة "تحدي المشي" التي تُنفذها وزارة الصحة، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المشي كعادة صحية، حيث تجاوز عدد المشتركين فيها حتى الآن أكثر من 300 ألف مشترك.

وتتضمن آلية المسابقة، تحميل تطبيق "صحتي"، والتسجيل في تحدي المشي، وتحقيق الهدف اليومي 8 آلاف خطوة، حيث يبلغ مجموع الجوائز كل شهر 200 جائزة.

وسيكون إعلان الفائزين عبر السحب بشكل إلكتروني لمن حقق الهدف اليومي من الخطوات في كل أسبوع، كما سيتم اختيار 50 فائزاً أسبوعياً، وسيتم الإعلان عن الفائزين عبر منصة عش بصحة في تويتر.

يُذكر أن المشي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، والحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي، وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة "مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني".

تأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "وزارة الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
11:11 AM

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي"

تتضمن آلية المسابقة تحقيق الهدف اليومي 8 آلاف خطوة والجوائز كل شهر 200 جائزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت اليوم، عبر تطبيق "صحتي" فعاليات مسابقة "تحدي المشي" التي تُنفذها وزارة الصحة، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المشي كعادة صحية، حيث تجاوز عدد المشتركين فيها حتى الآن أكثر من 300 ألف مشترك.

وتتضمن آلية المسابقة، تحميل تطبيق "صحتي"، والتسجيل في تحدي المشي، وتحقيق الهدف اليومي 8 آلاف خطوة، حيث يبلغ مجموع الجوائز كل شهر 200 جائزة.

وسيكون إعلان الفائزين عبر السحب بشكل إلكتروني لمن حقق الهدف اليومي من الخطوات في كل أسبوع، كما سيتم اختيار 50 فائزاً أسبوعياً، وسيتم الإعلان عن الفائزين عبر منصة عش بصحة في تويتر.

يُذكر أن المشي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، والحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي، وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة "مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني".

تأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "وزارة الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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