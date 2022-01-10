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"معادن" توقّع وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع بنك التصدير والاستيراد

في إطار العمل على تصدير منتجاتها وزيادة حصتها السوقية دولياً

‬وقّعت "معادن" مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات لتقديم تغطيات ائتمانية لتصدير منتجات معادن السعودية، وزيادة حصتها السوقية دولياً.

وقّع الوثيقة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي وبحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وتسهم هذه الوثيقة في تقليل مخاطر التصدير لمنتجات "معادن"؛ لتعزيز ورفع حجم صادراتها؛ لتلبية حجم الطلب من الأسواق العالمية، حيث يسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي من خلال هذه الوثيقة إلى فتح المجال لـ"معادن" والمنتج الوطني للمنافسة في الأسواق الخارجية والدخول إلى أسواق جديدة، التي تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية، وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية.

يُذكر أن "معادن" أسست منذ إدراجها في السوق المالية السعودية في عام 2008 واحدةً من أكبر سلاسل التصنيع في العالم التي تتضمّن عملية إنتاج مُتكاملة لأسمدة فوسفات الأمونيوم من المنجم إلى السوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معادن" توقّع وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع بنك التصدير والاستيراد
سبق

‬وقّعت "معادن" مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات لتقديم تغطيات ائتمانية لتصدير منتجات معادن السعودية، وزيادة حصتها السوقية دولياً.

وقّع الوثيقة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي وبحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وتسهم هذه الوثيقة في تقليل مخاطر التصدير لمنتجات "معادن"؛ لتعزيز ورفع حجم صادراتها؛ لتلبية حجم الطلب من الأسواق العالمية، حيث يسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي من خلال هذه الوثيقة إلى فتح المجال لـ"معادن" والمنتج الوطني للمنافسة في الأسواق الخارجية والدخول إلى أسواق جديدة، التي تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية، وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية.

يُذكر أن "معادن" أسست منذ إدراجها في السوق المالية السعودية في عام 2008 واحدةً من أكبر سلاسل التصنيع في العالم التي تتضمّن عملية إنتاج مُتكاملة لأسمدة فوسفات الأمونيوم من المنجم إلى السوق.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
05:14 PM

"معادن" توقّع وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع بنك التصدير والاستيراد

في إطار العمل على تصدير منتجاتها وزيادة حصتها السوقية دولياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬وقّعت "معادن" مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات لتقديم تغطيات ائتمانية لتصدير منتجات معادن السعودية، وزيادة حصتها السوقية دولياً.

وقّع الوثيقة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي وبحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وتسهم هذه الوثيقة في تقليل مخاطر التصدير لمنتجات "معادن"؛ لتعزيز ورفع حجم صادراتها؛ لتلبية حجم الطلب من الأسواق العالمية، حيث يسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي من خلال هذه الوثيقة إلى فتح المجال لـ"معادن" والمنتج الوطني للمنافسة في الأسواق الخارجية والدخول إلى أسواق جديدة، التي تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية، وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية.

يُذكر أن "معادن" أسست منذ إدراجها في السوق المالية السعودية في عام 2008 واحدةً من أكبر سلاسل التصنيع في العالم التي تتضمّن عملية إنتاج مُتكاملة لأسمدة فوسفات الأمونيوم من المنجم إلى السوق.

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