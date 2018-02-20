"الصحة" تطور أداء العاملين بـ "الضمان الصحي" بدورة متخصصة

حضرها أكثر من 120 متدربًا من مستشفيات المملكة

نظمت وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة العامة للموارد الذاتية، اليوم، دورة تدريبية متخصصة لتطوير أداء منسوبي الضمان الصحي بالمرافق الصحية الحكومية.

تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، بدأت فعاليتها في العاصمة الرياض، بمشاركة الأطباء والفنيين العاملين في مجال الضمان الصحي بالمرافق الصحية بمختلف مناطق المملكة.

وافتتحت الدورة بكلمة للمشرف العام على الإدارة العامة للموارد الذاتية في وزارة الصحة، عقاب بن مناحي بن عبود، والذي رحب بالحضور وتحدث عن أهمية الضمان الصحي والتطورات التي شهدها خلال الفترة الماضية والتوجهات المستقبلية.

وشارك في الدورة مدير برنامج الخدمات الصحية بمقابل، ناصر الرعدان، بمحاضرة بعنوان "تطوير أداء الضمان الصحي في ظل رؤية 2030".

وقدم عدد من الأطباء والأخصائيين في الإدارة العامة للموارد الذاتية محاضرات عن الضمان الصحي ومنهم: الدكتور يحيى صباح، والدكتور سماح الأرحبي، والدكتور محمد حلمي، والدكتور أحمد عطا.

وتطرقت المحاضرات إلى أساسيات التأمين وأهلية العلاج، وأهمية تطبيق الضمان الصحي، وأهم التحديات وطرق التطبيق العملي للضمان الصحي في المرافق الصحية.

يذكر أن الدورة حضرها أكثر من 120 متدربًا من مستشفيات المملكة، وحظيت بتنظيم مميز من المشرفين العاملين بالإدارة العامة للموارد الذاتية، لاقى إعجاب واستحسان المشاركين في الدورة.