النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

داخل المستشفيات.. بريطانيا تعلن وفاة 360 شخصاً جراء كورونا

إجمالي عدد ضحايا المرض الذين لقوا حتفهم فيها بلغ 21092 شخصاً

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا وفاة 360 شخصاً داخل المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن إجمالي عدد ضحايا المرض الذين لقوا حتفهم داخل المستشفيات بلغ 21092 شخصاً، ضمنهم 82 موظفاً في وزارة الصحة و16 في قطاع الرعاية الاجتماعية.


على صعيد متصل، أعلن هانكوك أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ غداً العودة تدريجياً إلى العمل بشكل طبيعي بعد انخفاض عدد الإصابات الجديدة، على أن يترك تقدير نوع الخدمة المقدمة على حسب ظروف المستشفيات والعيادات.
وأوضح كبير المستشارين الصحيين البريطانيين بروفسر كريس ويت خلال المؤتمر أن الحكومة ستنظر قبل تعديل سياسة الإغلاق الحالية عندما تتم مراجعتها بعد حوالي 10 أيام إلى قدرة هيئة الرعاية الصحية المستمرة على تلبية متطلبات الرعاية الحرجة والانخفاض في عدد الوَفَيَات ومعدل الإصابة إلى مستوى يمكن التحكم فيه.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
داخل المستشفيات.. بريطانيا تعلن وفاة 360 شخصاً جراء كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا وفاة 360 شخصاً داخل المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن إجمالي عدد ضحايا المرض الذين لقوا حتفهم داخل المستشفيات بلغ 21092 شخصاً، ضمنهم 82 موظفاً في وزارة الصحة و16 في قطاع الرعاية الاجتماعية.


على صعيد متصل، أعلن هانكوك أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ غداً العودة تدريجياً إلى العمل بشكل طبيعي بعد انخفاض عدد الإصابات الجديدة، على أن يترك تقدير نوع الخدمة المقدمة على حسب ظروف المستشفيات والعيادات.
وأوضح كبير المستشارين الصحيين البريطانيين بروفسر كريس ويت خلال المؤتمر أن الحكومة ستنظر قبل تعديل سياسة الإغلاق الحالية عندما تتم مراجعتها بعد حوالي 10 أيام إلى قدرة هيئة الرعاية الصحية المستمرة على تلبية متطلبات الرعاية الحرجة والانخفاض في عدد الوَفَيَات ومعدل الإصابة إلى مستوى يمكن التحكم فيه.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:58 PM

داخل المستشفيات.. بريطانيا تعلن وفاة 360 شخصاً جراء كورونا

إجمالي عدد ضحايا المرض الذين لقوا حتفهم فيها بلغ 21092 شخصاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
386

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا وفاة 360 شخصاً داخل المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن إجمالي عدد ضحايا المرض الذين لقوا حتفهم داخل المستشفيات بلغ 21092 شخصاً، ضمنهم 82 موظفاً في وزارة الصحة و16 في قطاع الرعاية الاجتماعية.


على صعيد متصل، أعلن هانكوك أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ غداً العودة تدريجياً إلى العمل بشكل طبيعي بعد انخفاض عدد الإصابات الجديدة، على أن يترك تقدير نوع الخدمة المقدمة على حسب ظروف المستشفيات والعيادات.
وأوضح كبير المستشارين الصحيين البريطانيين بروفسر كريس ويت خلال المؤتمر أن الحكومة ستنظر قبل تعديل سياسة الإغلاق الحالية عندما تتم مراجعتها بعد حوالي 10 أيام إلى قدرة هيئة الرعاية الصحية المستمرة على تلبية متطلبات الرعاية الحرجة والانخفاض في عدد الوَفَيَات ومعدل الإصابة إلى مستوى يمكن التحكم فيه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,609
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,224
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,667
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,688

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة