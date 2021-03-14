مصرع 45 عنصراً حوثياً بنيران الجيش اليمني في المشجح غربي مأرب

القوات تمكنت من تحرير مواقع إستراتيجية واستعادة كميات من الأسلحة

لقي 45 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

وأكد قائد عسكري للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت”، أن قوات الجيش شنت هجوماً على مواقع المليشيا في جبهة المشجح، أسفر عن مصرع 45 من المليشيا، وجرح آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير مواقع إستراتيجية في جبهة المشجح.