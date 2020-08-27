بالصور .. السيول تطمر سد وادي وعال.. وتحذيرات من تأخير تنظيفه

يصعب أن يُسهم في تقليل منسوب تدفق المياه وتوزيعه بهذه الحالة

حذرت مصادر عبر "سبق"، من تأخير تنظيف بحيرة سد وادي وعال في مركز مقزع بين محافظتي بيش والريث، وذلك بعد تعرض السد للطمر بكميات كبيرة من الطين بفعل السيول.

وقالت المصادر إنه يتوجب على الجهات المعنية تنظيف سد وادي وعال؛ نظرًا لكون السيول حال جريانها ستفيض من أعلى السد مما قد يضاعف حجم جريانها مع بقية الأودية في مجرى وادي شهدان.

وكشفت صور من موقع السد واقعه، موضحة أنه من الصعب أن يُسهم السد في تقليل منسوب تدفق المياه وتوزيعه وهو بهذه الحالة.