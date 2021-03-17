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فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي رجال

من السبت القادم حتى 12 شعبان.. عبر منصة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة (جندي) رجال.
وسيبدأ استقبال طلبات القبول خلال المدة من يوم السبت 7/ 8/ 1442هـ وحتى يوم الخميس 12/ 8/ 1442 هـ عبر منصة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

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فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي رجال
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة (جندي) رجال.
وسيبدأ استقبال طلبات القبول خلال المدة من يوم السبت 7/ 8/ 1442هـ وحتى يوم الخميس 12/ 8/ 1442 هـ عبر منصة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
06:43 PM

فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي رجال

من السبت القادم حتى 12 شعبان.. عبر منصة "أبشر- التوظيف"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
6,443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة (جندي) رجال.
وسيبدأ استقبال طلبات القبول خلال المدة من يوم السبت 7/ 8/ 1442هـ وحتى يوم الخميس 12/ 8/ 1442 هـ عبر منصة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

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