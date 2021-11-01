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الرئيس الفرنسي: دول العالم فشلت في تطبيق اتفاق باريس للمناخ

لفت إلى وجود مخاوف من زيادات جديدة في درجات الحرارة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين: "إن دول العالم فشلت في تطبيق مخرجات اتفاق باريس للمناخ الذي وُقّع عام 2015".

ولفت خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي في مدينة جلاسكو الاسكتلندية إلى وجود مخاوف حقيقية من زيادات جديدة في درجات الحرارة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكر أن تخصيص 100 مليار دولار سنويًّا حتى عام 2025 لمكافحة التغير المناخي يمكن أن يساهم في التصدي للأزمة.

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الرئيس الفرنسي: دول العالم فشلت في تطبيق اتفاق باريس للمناخ
سبق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين: "إن دول العالم فشلت في تطبيق مخرجات اتفاق باريس للمناخ الذي وُقّع عام 2015".

ولفت خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي في مدينة جلاسكو الاسكتلندية إلى وجود مخاوف حقيقية من زيادات جديدة في درجات الحرارة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكر أن تخصيص 100 مليار دولار سنويًّا حتى عام 2025 لمكافحة التغير المناخي يمكن أن يساهم في التصدي للأزمة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:54 PM

الرئيس الفرنسي: دول العالم فشلت في تطبيق اتفاق باريس للمناخ

لفت إلى وجود مخاوف من زيادات جديدة في درجات الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين: "إن دول العالم فشلت في تطبيق مخرجات اتفاق باريس للمناخ الذي وُقّع عام 2015".

ولفت خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي في مدينة جلاسكو الاسكتلندية إلى وجود مخاوف حقيقية من زيادات جديدة في درجات الحرارة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكر أن تخصيص 100 مليار دولار سنويًّا حتى عام 2025 لمكافحة التغير المناخي يمكن أن يساهم في التصدي للأزمة.

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