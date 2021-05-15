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السفارة السعودية في القاهرة توضح آلية سفر السعوديين لمصر

في بيان صحفي: دفع التأشيرة وفحص كورونا قبل السفر بـ72 ساعة

أوضحت السفارة السعودية في القاهرة مساء اليوم شروط سفر السعوديين إلى مصر.

وقالت السفارة في بيان صحفي عبر حسابها بـ"تويتر" مساء اليوم إنه بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية التنبيه على المواطنين الأعزاء القادمين إلى مصر بما يأتي:

1- دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل شخص.

2- أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قِبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

3- لا يُعتدّ بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

فيروس كورونا الجديد السفارة السعودية في القاهرة مصر السفارة السعودية في مصر سفير المملكة لدى مصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية في القاهرة توضح آلية سفر السعوديين لمصر
سبق

أوضحت السفارة السعودية في القاهرة مساء اليوم شروط سفر السعوديين إلى مصر.

وقالت السفارة في بيان صحفي عبر حسابها بـ"تويتر" مساء اليوم إنه بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية التنبيه على المواطنين الأعزاء القادمين إلى مصر بما يأتي:

1- دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل شخص.

2- أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قِبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

3- لا يُعتدّ بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
10:35 PM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:39 AM

السفارة السعودية في القاهرة توضح آلية سفر السعوديين لمصر

في بيان صحفي: دفع التأشيرة وفحص كورونا قبل السفر بـ72 ساعة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
14
39,483

أوضحت السفارة السعودية في القاهرة مساء اليوم شروط سفر السعوديين إلى مصر.

وقالت السفارة في بيان صحفي عبر حسابها بـ"تويتر" مساء اليوم إنه بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية التنبيه على المواطنين الأعزاء القادمين إلى مصر بما يأتي:

1- دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل شخص.

2- أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قِبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

3- لا يُعتدّ بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

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