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بعد تسلُّمها الأرض.. "دار وإعمار" تُطلق عملياتها الإنشائية لمشروع "سرايا الجوان"

البدء بتشييد 936 وحدة سكنية لمستفيدي "سكني".. مساحتها 491639 متراً مربعاً

كشفت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، عن تسلُّمها الأرض المخصصة لمشروعها السكني الجديد "سرايا الجوان" من قِبل الشركة الوطنية للإسكان - المطور الرئيس للمشروع - البالغة مساحتها 49639 متراً مربعاً، ويقع ضمن أراضي المرحلة الثانية من مشروع مرسية شمال الرياض، التي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تطويرها بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأعلنت "دار وإعمار" تبعاً لذلك، عن البدء بعملياتها الإنشائية لتشييد الوحدات السكنية المستهدفة للمشروع البالغ عددها 936 وحدة سكنية، مخصصة للتملك أمام المواطنين المستفيدين من برنامج سكني التابع للشركة الوطنية للإسكان.

ويعد مشروع "سرايا الجوان" أحدث المشاريع السكنية التي تعمل "دار وإعمار" على تطويرها تحت مظلة شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان، عبر منصة "سكني" ومركز سكني الشامل، ووفق نظام البيع على الخارطة، حيث سجلت عمليات الحجز على وحدات المشروع عند طرحها في شهر أكتوبر الماضي، رقماً قياسياً هو الأول من نوعه في السوق المحلية بعد أن تم حجز أكثر من 90% من إجمالي وحدات المشروع خلال 8 ساعات فقط من بداية عملية الطرح، فيما تجاوزت نسبة عقود المبيعات القائمة لوحدات المشروع حتى اللحظة أكثر من 730 وحدة سكنية بما يشكل نسبة 78% من اجمالي المشروع والمتبقي محجوز بالكامل تقريباً.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار أسامة الخنيزي، أن إتمام عملية تسلُّم أرض المشروع من قِبل الشركة الوطنية للإسكان، يعد نقطة الانطلاق الفعلية للعمليات الإنشائية، حيث ستباشر الشركة، وبصورة فورية، البدء بمراحل التشييد وفقاً للجدول الزمني الممتد على 30 شهراً، مع الحرص التام على تسخير الإمكانات كافة للالتزام قبل موعد تسليم الوحدات لمستحقيها والمحدد في شهر يونيو من عام 2023م، بإذن الله.

وأوضح الخنيزي؛ أن الوحدات السكنية في سرايا الجوان تتوزع على 3 فئات رئيسة من حيث المساحة بما يراعي مختلف احتياجات الأسر السعودية، مدعومة بأعلى معايير مفهوم "جودة الحياة" التي تحرص "دار وإعمار" على تعزيزه في الأحياء السكنية التي تعمل على تطويرها، لتوفير بيئة سكنية مثالية للعائلة السعودية، محاطة بمنظومة متكاملة من المرافق الخدمية والتجارية والترفيهية والحيوية، التي عملت الشركة الوطنية للإسكان على توفيرها ضمن ضاحية "الجوان"، وتعد من الواجهات السكنية العصرية في المملكة.

وأعرب الخنيزي؛ عن شكره وتقديره للشركة الوطنية للإسكان، على ما تقدمه من دعم وتسهيلات وتعاون بنّاء، بهدف تحفيز مستوى الشراكة الإستراتيجية القائمة مع المطورين العقاريين لغرض الدفع بمسيرة التطوير العقاري في المملكة، ودعم وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية لتعزيز معدلات تملك المواطن السكن استجابة لمتطلبات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تسلُّمها الأرض.. "دار وإعمار" تُطلق عملياتها الإنشائية لمشروع "سرايا الجوان"
سبق

كشفت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، عن تسلُّمها الأرض المخصصة لمشروعها السكني الجديد "سرايا الجوان" من قِبل الشركة الوطنية للإسكان - المطور الرئيس للمشروع - البالغة مساحتها 49639 متراً مربعاً، ويقع ضمن أراضي المرحلة الثانية من مشروع مرسية شمال الرياض، التي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تطويرها بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأعلنت "دار وإعمار" تبعاً لذلك، عن البدء بعملياتها الإنشائية لتشييد الوحدات السكنية المستهدفة للمشروع البالغ عددها 936 وحدة سكنية، مخصصة للتملك أمام المواطنين المستفيدين من برنامج سكني التابع للشركة الوطنية للإسكان.

ويعد مشروع "سرايا الجوان" أحدث المشاريع السكنية التي تعمل "دار وإعمار" على تطويرها تحت مظلة شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان، عبر منصة "سكني" ومركز سكني الشامل، ووفق نظام البيع على الخارطة، حيث سجلت عمليات الحجز على وحدات المشروع عند طرحها في شهر أكتوبر الماضي، رقماً قياسياً هو الأول من نوعه في السوق المحلية بعد أن تم حجز أكثر من 90% من إجمالي وحدات المشروع خلال 8 ساعات فقط من بداية عملية الطرح، فيما تجاوزت نسبة عقود المبيعات القائمة لوحدات المشروع حتى اللحظة أكثر من 730 وحدة سكنية بما يشكل نسبة 78% من اجمالي المشروع والمتبقي محجوز بالكامل تقريباً.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار أسامة الخنيزي، أن إتمام عملية تسلُّم أرض المشروع من قِبل الشركة الوطنية للإسكان، يعد نقطة الانطلاق الفعلية للعمليات الإنشائية، حيث ستباشر الشركة، وبصورة فورية، البدء بمراحل التشييد وفقاً للجدول الزمني الممتد على 30 شهراً، مع الحرص التام على تسخير الإمكانات كافة للالتزام قبل موعد تسليم الوحدات لمستحقيها والمحدد في شهر يونيو من عام 2023م، بإذن الله.

وأوضح الخنيزي؛ أن الوحدات السكنية في سرايا الجوان تتوزع على 3 فئات رئيسة من حيث المساحة بما يراعي مختلف احتياجات الأسر السعودية، مدعومة بأعلى معايير مفهوم "جودة الحياة" التي تحرص "دار وإعمار" على تعزيزه في الأحياء السكنية التي تعمل على تطويرها، لتوفير بيئة سكنية مثالية للعائلة السعودية، محاطة بمنظومة متكاملة من المرافق الخدمية والتجارية والترفيهية والحيوية، التي عملت الشركة الوطنية للإسكان على توفيرها ضمن ضاحية "الجوان"، وتعد من الواجهات السكنية العصرية في المملكة.

وأعرب الخنيزي؛ عن شكره وتقديره للشركة الوطنية للإسكان، على ما تقدمه من دعم وتسهيلات وتعاون بنّاء، بهدف تحفيز مستوى الشراكة الإستراتيجية القائمة مع المطورين العقاريين لغرض الدفع بمسيرة التطوير العقاري في المملكة، ودعم وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية لتعزيز معدلات تملك المواطن السكن استجابة لمتطلبات رؤية المملكة 2030.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:34 PM

بعد تسلُّمها الأرض.. "دار وإعمار" تُطلق عملياتها الإنشائية لمشروع "سرايا الجوان"

البدء بتشييد 936 وحدة سكنية لمستفيدي "سكني".. مساحتها 491639 متراً مربعاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، عن تسلُّمها الأرض المخصصة لمشروعها السكني الجديد "سرايا الجوان" من قِبل الشركة الوطنية للإسكان - المطور الرئيس للمشروع - البالغة مساحتها 49639 متراً مربعاً، ويقع ضمن أراضي المرحلة الثانية من مشروع مرسية شمال الرياض، التي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تطويرها بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأعلنت "دار وإعمار" تبعاً لذلك، عن البدء بعملياتها الإنشائية لتشييد الوحدات السكنية المستهدفة للمشروع البالغ عددها 936 وحدة سكنية، مخصصة للتملك أمام المواطنين المستفيدين من برنامج سكني التابع للشركة الوطنية للإسكان.

ويعد مشروع "سرايا الجوان" أحدث المشاريع السكنية التي تعمل "دار وإعمار" على تطويرها تحت مظلة شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان، عبر منصة "سكني" ومركز سكني الشامل، ووفق نظام البيع على الخارطة، حيث سجلت عمليات الحجز على وحدات المشروع عند طرحها في شهر أكتوبر الماضي، رقماً قياسياً هو الأول من نوعه في السوق المحلية بعد أن تم حجز أكثر من 90% من إجمالي وحدات المشروع خلال 8 ساعات فقط من بداية عملية الطرح، فيما تجاوزت نسبة عقود المبيعات القائمة لوحدات المشروع حتى اللحظة أكثر من 730 وحدة سكنية بما يشكل نسبة 78% من اجمالي المشروع والمتبقي محجوز بالكامل تقريباً.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار أسامة الخنيزي، أن إتمام عملية تسلُّم أرض المشروع من قِبل الشركة الوطنية للإسكان، يعد نقطة الانطلاق الفعلية للعمليات الإنشائية، حيث ستباشر الشركة، وبصورة فورية، البدء بمراحل التشييد وفقاً للجدول الزمني الممتد على 30 شهراً، مع الحرص التام على تسخير الإمكانات كافة للالتزام قبل موعد تسليم الوحدات لمستحقيها والمحدد في شهر يونيو من عام 2023م، بإذن الله.

وأوضح الخنيزي؛ أن الوحدات السكنية في سرايا الجوان تتوزع على 3 فئات رئيسة من حيث المساحة بما يراعي مختلف احتياجات الأسر السعودية، مدعومة بأعلى معايير مفهوم "جودة الحياة" التي تحرص "دار وإعمار" على تعزيزه في الأحياء السكنية التي تعمل على تطويرها، لتوفير بيئة سكنية مثالية للعائلة السعودية، محاطة بمنظومة متكاملة من المرافق الخدمية والتجارية والترفيهية والحيوية، التي عملت الشركة الوطنية للإسكان على توفيرها ضمن ضاحية "الجوان"، وتعد من الواجهات السكنية العصرية في المملكة.

وأعرب الخنيزي؛ عن شكره وتقديره للشركة الوطنية للإسكان، على ما تقدمه من دعم وتسهيلات وتعاون بنّاء، بهدف تحفيز مستوى الشراكة الإستراتيجية القائمة مع المطورين العقاريين لغرض الدفع بمسيرة التطوير العقاري في المملكة، ودعم وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية لتعزيز معدلات تملك المواطن السكن استجابة لمتطلبات رؤية المملكة 2030.

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