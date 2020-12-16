وفاة عامل وإصابة 3 في حادث تسرُّب غاز بالرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بـالرياض، حادث تسرُّب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف.
وأوضح "الدفاع المدني" أن الحادث وقع في حي العليا، ونتج عنه وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين.
باشرت فرق الدفاع المدني بـالرياض، حادث تسرُّب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف.
وأوضح "الدفاع المدني" أن الحادث وقع في حي العليا، ونتج عنه وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين.
باشرت فرق الدفاع المدني بـالرياض، حادث تسرُّب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف.
وأوضح "الدفاع المدني" أن الحادث وقع في حي العليا، ونتج عنه وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين.
باشرت فرق الدفاع المدني بـالرياض، حادث تسرُّب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف.
وأوضح "الدفاع المدني" أن الحادث وقع في حي العليا، ونتج عنه وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين.