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وفاة عامل وإصابة 3 في حادث تسرُّب غاز بالرياض

الدفاع المدني: وقع بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف

باشرت فرق الدفاع المدني بـالرياض، حادث تسرُّب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف.

وأوضح "الدفاع المدني" أن الحادث وقع في حي العليا، ونتج عنه وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين.

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وفاة عامل وإصابة 3 في حادث تسرُّب غاز بالرياض
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بـالرياض، حادث تسرُّب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف.

وأوضح "الدفاع المدني" أن الحادث وقع في حي العليا، ونتج عنه وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
01:03 PM

وفاة عامل وإصابة 3 في حادث تسرُّب غاز بالرياض

الدفاع المدني: وقع بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشرت فرق الدفاع المدني بـالرياض، حادث تسرُّب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف.

وأوضح "الدفاع المدني" أن الحادث وقع في حي العليا، ونتج عنه وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين.

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