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العثور على فتى غريق بتجمع مياه بالبحيرات في مكة المكرمة

الأجهزة المختصة تجري تحقيقات لمعرفة تفاصيل وفاته

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة "جرول" في العثور على فتى مقيم متوفى داخل مستنقع مياه.

وتفصيلاً؛ تقدمت أسرة مقيم من جنسية مالية، يبلغ من العمر قرابة 16 عامًا، ببلاغ فقدان لابنها لدى مركز شرطة "جرول".

وبعد البحث والتحري عثرت الجهات الأمنية على الفتى غريقًا في أحد تجمعات المياه في البحيرات، وتولت فرق الدفاع المدني إخراج الغريق، ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل وفاته.

شرطة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على فتى غريق بتجمع مياه بالبحيرات في مكة المكرمة
سبق

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة "جرول" في العثور على فتى مقيم متوفى داخل مستنقع مياه.

وتفصيلاً؛ تقدمت أسرة مقيم من جنسية مالية، يبلغ من العمر قرابة 16 عامًا، ببلاغ فقدان لابنها لدى مركز شرطة "جرول".

وبعد البحث والتحري عثرت الجهات الأمنية على الفتى غريقًا في أحد تجمعات المياه في البحيرات، وتولت فرق الدفاع المدني إخراج الغريق، ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل وفاته.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
07:40 PM

العثور على فتى غريق بتجمع مياه بالبحيرات في مكة المكرمة

الأجهزة المختصة تجري تحقيقات لمعرفة تفاصيل وفاته

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,075

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة "جرول" في العثور على فتى مقيم متوفى داخل مستنقع مياه.

وتفصيلاً؛ تقدمت أسرة مقيم من جنسية مالية، يبلغ من العمر قرابة 16 عامًا، ببلاغ فقدان لابنها لدى مركز شرطة "جرول".

وبعد البحث والتحري عثرت الجهات الأمنية على الفتى غريقًا في أحد تجمعات المياه في البحيرات، وتولت فرق الدفاع المدني إخراج الغريق، ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل وفاته.

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