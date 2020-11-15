هطلت اليوم أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة حائل وضواحيها
هطلت اليوم أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
اعلان
أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة حائل وضواحيهاوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-15
هطلت اليوم أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
04:42 PM
أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة حائل وضواحيها
هطلت اليوم أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
6,812
2.5 مليار ..
30 يناير
10,043
91 مليار ..
29 يناير
24,353
70 مليار ..
26 أكتوبر
27,279
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟
عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!
محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات
علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!
حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!
ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!
عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!
محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك
مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!
ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة
غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد
عبدالرحمن المرشد