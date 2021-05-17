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شاهد .. زحام السيارات على جسر الملك فهد مع ساعة الصفر لبدء السماح لسفر المواطنين للبحرين

"الداخلية" توضح: لا سفر لمن دون الـ 18

رصدت عدسات قناة "العربية" زحام وتكدس أعداد كبيرة من السيارات قبيل دقائق من بدء السماح لسفر المواطنين عقب إغلاق لأكثر من عام ضمن الخطوات الصارمة التي اتخذتها المملكة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خطر جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م، بشأن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وحفاظًا على الصحة العامة؛ فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق الاشتراطات الآتية:

1. أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا.

2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافيًا. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

جسر الملك فهد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد السعودية البحرين المملكة العربية السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. زحام السيارات على جسر الملك فهد مع ساعة الصفر لبدء السماح لسفر المواطنين للبحرين
سبق

رصدت عدسات قناة "العربية" زحام وتكدس أعداد كبيرة من السيارات قبيل دقائق من بدء السماح لسفر المواطنين عقب إغلاق لأكثر من عام ضمن الخطوات الصارمة التي اتخذتها المملكة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خطر جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م، بشأن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وحفاظًا على الصحة العامة؛ فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق الاشتراطات الآتية:

1. أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا.

2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافيًا. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
01:44 AM

شاهد .. زحام السيارات على جسر الملك فهد مع ساعة الصفر لبدء السماح لسفر المواطنين للبحرين

"الداخلية" توضح: لا سفر لمن دون الـ 18

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
20
7,099

رصدت عدسات قناة "العربية" زحام وتكدس أعداد كبيرة من السيارات قبيل دقائق من بدء السماح لسفر المواطنين عقب إغلاق لأكثر من عام ضمن الخطوات الصارمة التي اتخذتها المملكة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خطر جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م، بشأن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وحفاظًا على الصحة العامة؛ فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق الاشتراطات الآتية:

1. أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا.

2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافيًا. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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