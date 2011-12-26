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وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"

"الصحة": للأشخاص الذين هم فوق الـ 60 عاماً

وافقت روسيا، اليوم، على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عاماً.

وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، بهذا اللقاح.

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روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"
سبق

وافقت روسيا، اليوم، على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عاماً.

وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، بهذا اللقاح.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
11:08 AM

روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"

"الصحة": للأشخاص الذين هم فوق الـ 60 عاماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافقت روسيا، اليوم، على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عاماً.

وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، بهذا اللقاح.

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