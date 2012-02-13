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"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

رياح وأتربة وغبار وتدنٍّ للرؤية بجدة.. و"الصحة" تُحذِّر مرضى الربو

شددت على ضرورة اتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية

تشهد محافظة جدة حاليًا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

ونصحت "صحة جدة" الجميع خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية، بعدم التعرض للغبار والأتربة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل.

وشددت "صحة جدة" على ضرورة اتباع إرشادات الطبيب، واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.

رياح أتربة الأرصاد جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح وأتربة وغبار وتدنٍّ للرؤية بجدة.. و"الصحة" تُحذِّر مرضى الربو
سبق

تشهد محافظة جدة حاليًا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

ونصحت "صحة جدة" الجميع خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية، بعدم التعرض للغبار والأتربة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل.

وشددت "صحة جدة" على ضرورة اتباع إرشادات الطبيب، واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
10:05 AM

رياح وأتربة وغبار وتدنٍّ للرؤية بجدة.. و"الصحة" تُحذِّر مرضى الربو

شددت على ضرورة اتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية

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سعود الدعجاني - جدة
0
1,350

تشهد محافظة جدة حاليًا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

ونصحت "صحة جدة" الجميع خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية، بعدم التعرض للغبار والأتربة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل.

وشددت "صحة جدة" على ضرورة اتباع إرشادات الطبيب، واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,100
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,102

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