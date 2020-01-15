النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنك الدولي: المملكة الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

من بين 190 دولة.. تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.. الدرجة الكاملة بأربعة مؤشرات

حققت المملكة العربية السعودية، قفزة نوعية غير مسبوقة، في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث سجلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صُنّفت بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم؛ لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا.

وبناءً على تقرير البنك الدولي، جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدمًا؛ حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.

وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.

ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًّا وعالميًّا.

وشملت الإصلاحات: تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق، الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصًا في مسائل التوظيف والرواتب.

وأوضح التقرير، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات؛ حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

مما يذكر أن تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" يصدر سنويًّا عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.

البنك الدولي المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البنك الدولي: المملكة الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة
سبق

حققت المملكة العربية السعودية، قفزة نوعية غير مسبوقة، في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث سجلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صُنّفت بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم؛ لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا.

وبناءً على تقرير البنك الدولي، جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدمًا؛ حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.

وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.

ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًّا وعالميًّا.

وشملت الإصلاحات: تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق، الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصًا في مسائل التوظيف والرواتب.

وأوضح التقرير، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات؛ حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

مما يذكر أن تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" يصدر سنويًّا عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
11:14 AM

البنك الدولي: المملكة الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

من بين 190 دولة.. تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.. الدرجة الكاملة بأربعة مؤشرات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,292

حققت المملكة العربية السعودية، قفزة نوعية غير مسبوقة، في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث سجلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صُنّفت بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم؛ لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا.

وبناءً على تقرير البنك الدولي، جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدمًا؛ حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.

وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.

ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًّا وعالميًّا.

وشملت الإصلاحات: تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق، الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصًا في مسائل التوظيف والرواتب.

وأوضح التقرير، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات؛ حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

مما يذكر أن تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" يصدر سنويًّا عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,835
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,967
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,385
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,007

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة