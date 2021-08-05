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"التجارة" تُشهِّر بمالكة مؤسسة باعت منتجات إنارة مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بمالكة مؤسسة تختص في تجارة الأدوات الصحية والكهربائية بمحافظة الأحساء إثر صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ضبط 997 منتج إنارة مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة معروضة للبيع.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.

وتؤكد وزارة "التجارة" على حماية وحفظ حقوق المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، مع التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مكافحة الغش التجاري الغش التجاري

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"التجارة" تُشهِّر بمالكة مؤسسة باعت منتجات إنارة مغشوشة
سبق

شهرت وزارة التجارة بمالكة مؤسسة تختص في تجارة الأدوات الصحية والكهربائية بمحافظة الأحساء إثر صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ضبط 997 منتج إنارة مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة معروضة للبيع.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.

وتؤكد وزارة "التجارة" على حماية وحفظ حقوق المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، مع التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
10:32 PM

"التجارة" تُشهِّر بمالكة مؤسسة باعت منتجات إنارة مغشوشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بمالكة مؤسسة تختص في تجارة الأدوات الصحية والكهربائية بمحافظة الأحساء إثر صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ضبط 997 منتج إنارة مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة معروضة للبيع.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.

وتؤكد وزارة "التجارة" على حماية وحفظ حقوق المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، مع التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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