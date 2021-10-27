النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تسجل 1952 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 حالات وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 356 ألفًا و305؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2797.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 42 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس، بلغ 326379 من ضمنهم 275637 حالة تم شفاؤها، و18375 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تسجل 1952 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر
سبق

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 حالات وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 356 ألفًا و305؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2797.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 42 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس، بلغ 326379 من ضمنهم 275637 حالة تم شفاؤها، و18375 حالة وفاة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
08:38 AM

كوريا الجنوبية تسجل 1952 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
189

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 حالات وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 356 ألفًا و305؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2797.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 42 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس، بلغ 326379 من ضمنهم 275637 حالة تم شفاؤها، و18375 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,709
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,801
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,107

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة