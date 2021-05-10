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"الرقابة ومكافحة الفساد" تحقّق مع 588 متهماً وتوقف 138 منهم موظفون بـ "الدفاع والداخلية والصحة"

خلال رمضان.. لتورطهم في تهم "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير"

أكّدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (١٧٣٣) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٨٨) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (١٣٨) مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت الهيئة، أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء؛ وأهابت بالجميع المساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه من خلال الإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات بالهيئة.

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"الرقابة ومكافحة الفساد" تحقّق مع 588 متهماً وتوقف 138 منهم موظفون بـ "الدفاع والداخلية والصحة"
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أكّدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (١٧٣٣) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٨٨) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (١٣٨) مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت الهيئة، أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء؛ وأهابت بالجميع المساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه من خلال الإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات بالهيئة.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
01:48 PM

"الرقابة ومكافحة الفساد" تحقّق مع 588 متهماً وتوقف 138 منهم موظفون بـ "الدفاع والداخلية والصحة"

خلال رمضان.. لتورطهم في تهم "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير"

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بدر الجبل - تبوك
12
29,678

أكّدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (١٧٣٣) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٨٨) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (١٣٨) مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت الهيئة، أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء؛ وأهابت بالجميع المساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه من خلال الإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات بالهيئة.

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