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"الأرصاد": سُحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة

تشمل "جدة والليث والكامل ورابغ وخليص" حتى 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرِ لها اليوم، من تكوُّن سُحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة محافظات "جدة، والليث، والكامل، ورابغ، وخليص"، وتبدأ الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة الـسابعة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس أمطار سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سُحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرِ لها اليوم، من تكوُّن سُحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة محافظات "جدة، والليث، والكامل، ورابغ، وخليص"، وتبدأ الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة الـسابعة مساءً.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:14 PM

"الأرصاد": سُحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة

تشمل "جدة والليث والكامل ورابغ وخليص" حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرِ لها اليوم، من تكوُّن سُحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة محافظات "جدة، والليث، والكامل، ورابغ، وخليص"، وتبدأ الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة الـسابعة مساءً.

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