"الأرصاد": سُحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة

تشمل "جدة والليث والكامل ورابغ وخليص" حتى 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرِ لها اليوم، من تكوُّن سُحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة محافظات "جدة، والليث، والكامل، ورابغ، وخليص"، وتبدأ الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة الـسابعة مساءً.